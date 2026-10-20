Türkiye, ESG ihraçlarından yüzde 11,7 pay aldı

Türkiye, gelişmekte olan piyasaların dolar cinsinden Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) ihraçlarında yüzde 11,7 pay aldı.

ÇİN YÜZDE 39'UNU GERÇEKLEŞTİRDİ

Fitch Ratings'in yayımladığı analizde, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), 2026'nın 9 aylık döneminde gelişmekte olan piyasaların dolar cinsinden ESG borçlanma aracı ihraçlarına en fazla katkıda bulunan bölge olmayı sürdürdü ve Çin hariç toplam ihraçların yaklaşık yüzde 39'unu gerçekleştirdi.

ESG ihraçları ağırlıklı olarak Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde yoğunlaşırken, Çin hariç gelişmekte olan piyasalardaki dolar cinsinden ESG ihraçları ocak-eylül döneminde 15 milyar dolar oldu. Ancak bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 azaldı.

SUKUK TOPLAMININ YÜZDE 43'ÜNÜ OLUŞTURDU

Bu dönemdeki dolar cinsinden ESG ihraçlarında gelişmekte olan piyasalar arasında Suudi Arabistan yüzde 20,9 pay aldı. Bu ülkeyi yüzde 17,8 ile Birleşik Arap Emirlikleri, yüzde 15,9 ile Brezilya, yüzde 12,5 ile Hindistan ve yüzde 11,7 ile Türkiye takip etti.

KİK'te dolaşımdaki ESG borçlanma araçlarının toplam tutarı, 2026'nın üçüncü çeyreği sonu itibarıyla yıllık bazda yüzde 18 artarak 72,9 milyar doları aştı.

Sukuk, KİK bankacılık sistemlerinde önemli bir paya sahip olan İslami bankalardan gelen talebin desteğiyle bu toplamın yüzde 43'ünü oluşturdu.

Analize göre, sürdürülebilirlik ve enerji dönüşümü planları, fonlama kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve sürdürülebilirlik odaklı uluslararası yatırımcıların talebiyle desteklenen KİK'in gelişmekte olan piyasalar arasında en fazla katkıda bulunan bölge olmayı sürdürmesi bekleniyor.

KİK'in ESG ihracatının bu yılın son çeyreği ve 2027'de artabileceği öngörülmesine rağmen, jeopolitik oynaklığın aşağı yönlü risk oluşturmaya devam ettiği belirtildi.