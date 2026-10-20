Demir cevheri fiyatları geriliyor

Küresel emtia piyasalarında demir cevheri fiyatları, artan arz ve zayıflayan talep beklentileri nedeniyle düşüş eğilimini sürdürüyor. Avustralya ve Brezilya'nın ihracatını artırması, Çin limanlarındaki stoklara yönelik arzı güçlendirirken, küresel çelik tüketimi tahminlerinin aşağı yönlü güncellenmesi fiyatlar üzerindeki satış baskısını artırıyor.

Çin'de 20 Ekim itibarıyla demir cevherinin ton fiyatı yüzde 0,22 düşerek 681 yuana indi. Günlük bazda 1,50 yuanlık gerileme kaydeden emtia, son bir ayda yüzde 4,76, yıllık bazda ise yüzde 11,84 değer kaybetti.

Vadeli işlem piyasasında fiyatların 680 yuan seviyesinin altına sarkması, demir cevherini son dört yılın en düşük seviyelerine yaklaştırdı. Yılın son çeyreği için öngörülen ortalama fiyat ise ton başına 664,49 yuan civarında bulunuyor.

KÜRESEL DEMİR CEVHERİ SEVKİYATLARI ARTTI

Uluslararası piyasalardan gelen veriler, demir cevheri arzındaki genişlemeyi ortaya koyuyor. 18 Ekim'de sona eren haftada küresel sevkiyatlar, önceki haftaya göre 3,89 milyon ton artarak 34,77 milyon tona yükseldi.

Arz artışında Avustralya ve Brezilya'nın ihracat performansı öne çıktı. İki ülkenin toplam haftalık demir cevheri ihracatı 4,79 milyon tonluk yükselişle 29,82 milyon tona ulaştı.

İhracattaki hızlanma, Çin'deki limanlara ulaşan ham madde miktarına da yansıdı. Ülkenin 47 büyük limanına giren demir cevheri hacmi, haftalık bazda 2,73 milyon ton artarak 28,35 milyon tona çıktı. Böylece Çin piyasasında ham madde arzı genişlerken fiyatların toparlanmasını zorlaştıran koşullar güçlendi.

DÜNYA ÇELİK BİRLİĞİ 2026 TÜKETİM TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜ

Demir cevheri fiyatlarındaki gerilemenin bir diğer önemli nedeni, küresel çelik talebine ilişkin beklentilerin zayıflaması oldu. Dünya Çelik Birliği, 2026 yılı küresel çelik tüketimi tahminini aşağı yönlü revize etti.

Kuruluş, nisan ayında yayımladığı değerlendirmede küresel çelik talebinin yüzde 0,3 artmasını bekliyordu. Son tahmininde ise tüketimin yüzde 0,1 azalacağı öngörüsüne yer verdi. Böylece büyüme beklentisi yerini daralma beklentisine bıraktı.

Talep görünümündeki bozulmada, dünyanın en büyük çelik tüketicisi olan Çin'deki gayrimenkul ve inşaat sektörlerinin zayıf performansı etkili oluyor. İnşaat faaliyetlerindeki yavaşlama, çeliğe ve dolayısıyla demir cevherine yönelik talebi sınırlandırıyor.

Çinli çelik üreticilerinin ihracat pazarlarına daha fazla yönelmesi sektördeki baskıyı kısmen hafifletse de bu durum, iç talepteki zayıflığı tamamen telafi etmeye yetmiyor.

SANAYİ METALLERİNDE FARKLI FİYAT HAREKETLERİ

Demir cevherinin dolar bazındaki fiyatı da yıllık kayıplarını sürdürüyor. Ton başına fiyat yüzde 13,79'luk düşüşle 90,95 dolara geriledi.

Diğer sanayi metallerinde ise farklı fiyat hareketleri gözlendi. Lityumun fiyatı yüzde 0,58 düşüşle 102 bin 350 yuana, sıcak haddelenmiş çeliğin fiyatı ise yüzde 0,15 gerileyerek 1.363 seviyesine indi.

Buna karşılık platin yüzde 0,50 değer kazanarak ons başına 1.656,50 dolara yükseldi. Titanyum fiyatı ise 43,50 seviyesinde yatay seyrini korudu.

DEMİR CEVHERİNDE TARİHSEL FİYAT SEVİYELERİ

2013-2026 dönemine ait tarihsel veriler, demir cevherinin yuan bazındaki ton fiyatının 1.920,50 yuan ile en yüksek seviyesini, 284 yuan ile de en düşük seviyesini gördüğünü gösteriyor.

Güncel referans fiyat 680,50 yuan olarak belirtilirken, önceki referans değer 682,50 yuan düzeyinde bulunuyordu.

Önümüzdeki dönemde demir cevheri fiyatlarının yönü üzerinde üç temel unsurun etkili olması bekleniyor: Çin'in çelik tüketimindeki gelişmeler, Avustralya ve Brezilya'nın ihracat hacmi ve küresel çelik üretimindeki arz-talep dengesi.

Genel görünüm: Küresel arzın genişlemesi ve çelik tüketimi beklentilerinin zayıflaması, demir cevheri piyasasında aşağı yönlü riskleri artırıyor. Çin'de inşaat sektörünün toparlanamaması durumunda fiyatların üzerindeki baskının devam etmesi gündemde kalabilir.