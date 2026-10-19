Avrupa borsalarında protesto baskısı

Avrupa borsaları, Fransa'da şiddeti artan ve bazı Avrupa ülkelerine yayılan protestoların ekonomik faaliyetler üzerindeki olası etkilerine ilişkin endişelerle haftaya düşüşle başladı. Perakende ticaret, lüks tüketim ve tarımsal üretime yönelik risklerin gündeme gelmesiyle Avrupa genelinde satış baskısı öne çıktı. Yatırımcılar, bu hafta açıklanacak öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarını da takip edecek.

AVRUPA BORSALARINDA KAYIPLAR YÜZDE 1'İ AŞTI

Saat 10.50 itibarıyla Avrupa borsalarındaki başlıca endekslerde şu seviyeler kaydedildi:

Endeks Son seviye Değişim Stoxx Europe 600 640,3 puan %-0,68 İngiltere FTSE 100 10.792 puan %-0,82 Almanya DAX 40 25.399 puan %-0,91 İtalya FTSE MIB 49.228 puan %-1,27 Fransa CAC 40 7.859 puan %-1,22 İspanya IBEX 35 19.061 puan %-1,34

İspanya IBEX 35 yüzde 1,34'lük düşüşle en fazla gerileyen endeks olurken, Fransa CAC 40'taki kayıp yüzde 1,22'ye ulaştı.

FRANSA'DAKİ PROTESTOLAR EKONOMİK ENDİŞELERİ ARTIRDI

Hafta sonunda Fransa'da şiddetlenen olaylar, piyasalarda ekonomik faaliyetlere ilişkin kaygıları artırdı. Göstericilerin lüks mağazaları yağmalama girişimleri ve çiftçilerin de protestolara katılması, ülkedeki ticari faaliyetler üzerindeki olası etkileri gündeme getirdi. Protestoların bazı Avrupa ülkelerine yayıldığı da görüldü.

Analistler, olayların perakende ticareti olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Lüks tüketim mağazalarının hedef alınmasının, bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin borsada işlem gören hisseleri üzerinde baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor.

Çiftçilerin protestolara katılması ise tarımsal üretimde olası düşüşlere ilişkin endişeleri artırdı. Analistler, üretimde yaşanabilecek aksaklıkların gıda fiyatları üzerinden enflasyon baskısını güçlendirebileceği uyarısında bulunuyor. Olayların yol açtığı hasarın kamu maliyesine ek yük getirebileceği de belirtiliyor.

PİYASALARIN GÖZÜ PMI VERİLERİNDE VE LAGARDE'IN AÇIKLAMALARINDA

Avrupa piyasalarında bu hafta ekonomik aktivitenin seyrine ilişkin sinyal verecek ekim ayı öncü sektörel PMI verileri takip edilecek.

Bunun yanı sıra ECB Başkanı Christine Lagarde'ın çarşamba günü Almanya'da katılacağı söyleşide yapacağı açıklamalar yatırımcıların odağında olacak. Açıklamaların, Avrupa ekonomisine ve para politikasına ilişkin beklentiler açısından önem taşıması bekleniyor.