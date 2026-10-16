Enflasyon beklentilerinde iyileşme sinyali!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2026 yılı Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketini yayımladı. Buna göre; 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 18,32 iken, bu anket döneminde yüzde 17,94 olarak gerçekleşmiştir.

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,61 iken, bu anket döneminde yüzde 29,63 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 23,70 iken, bu anket döneminde yüzde 23,89 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 18,32 iken, bu anket döneminde yüzde 17,94 olarak gerçekleşmiştir.

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2026 yılı Ekim ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 31,90 olasılıkla yüzde 21,00 – 22,99 aralığında, yüzde 34,56 olasılıkla yüzde 23,00 – 24,99 aralığında, yüzde 17,89 olasılıkla ise yüzde 25,00 - 26,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir (2) .

Aynı anket döneminde nokta tahminler (3) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 22,73'ünün beklentilerinin yüzde 21,00 – 22,99 aralığında, yüzde 48,48'inin beklentilerinin yüzde 23,00 – 24,99 aralığında, yüzde 19,70'inin beklentilerinin yüzde 25,00 – 26,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2026 yılı Ekim ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 26,37 olasılıkla yüzde 14,00 – 16,99 aralığında, yüzde 34,28 olasılıkla yüzde 17,00 – 19,99 aralığında, yüzde 22,02 olasılıkla ise yüzde 20,00 – 22,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir(2) .

Aynı anket döneminde nokta tahminler(3) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 26,32'sinin beklentilerinin yüzde 14,00 - 16,99 aralığında, yüzde 40,35'inin beklentilerinin yüzde 17,00 – 19,99 aralığında, yüzde 21,05'inin beklentilerinin yüzde 20,00 – 22,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

FAİZ BEKLENTİLERİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,00 iken, bu anket döneminde yüzde 36,00 olmuştur. Ekim ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde yüzde 36,00 olarak gerçekleşmiştir.

DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 51,57 TL iken, bu anket döneminde 51,55 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 58,60 TL iken, bu anket döneminde 59,26 TL olarak gerçekleşmiştir.

GSYH BÜYÜME VERİLERİ

Katılımcıların GSYH 2026 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,0 iken, bu anket döneminde yüzde 2,9 olarak gerçekleşmiştir. GSYH 2027 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 3,9 olarak gerçekleşmiştir.