Ekonomistlerin faiz beklentisi belli oldu

AA Finans'ın, TCMB'nin 22 Ekim Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Beklenti anketine katılan ekonomistlerden 19'u politika faizinin 100 baz puan, biri ise 200 baz puan indirileceğini tahmin ediyor.

Ekonomistlerin ekim ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı politika faizinin yüzde 36'ya çekileceği yönünde oldu.

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35 oldu. Eylül ayında yapılan PPK toplantısında politika faizi değiştirilmemiş ve yüzde 37'de sabit tutulmuştu.