Petrol fiyatları 106 doların üzerinde

Petrol fiyatları, bir önceki seansta yaşadığı kayıpları telafi ederek çarşamba günü 106 doların üzerine çıktı. Orta Doğu'da artan gerilimin şiddetlenmesi petrol üzerinde yukarı yönlü bir baskıya neden oldu.

ARZ ENDİŞELERİ ARTTI

Brent petrolü çarşamba günü varil başına 106 doların üzerine çıkarak önceki seanstaki kayıplarını telafi etti. Fiyatların yukarı yönlü hareket etmesinde Suudi Arabistan ile İran destekli Husiler arasında artan çatışmalar etkili oldu. Orta Doğu'da arz kesintilerine yönelik endişelerin artması petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekledi.

Salı günü Yemen'deki Husi militanları, Suudi Arabistan'ın doğusundaki Dhahran'da bulunan Saudi Aramco'nun genel merkezine füze saldırısı düzenleyerek kompleksin bir bölümünde yangına neden oldu.

TANKER SALDIRILARI YOĞUNLAŞTI

Öte yandan Tahran, Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı. Brent petrol varil başına 106,37 dolardan, Batı Teksas Ham Petrolü ise varil başına 94,72 dolardan işlem görüyordu. İsrail Devlet Başkanı Benjamin Netanyahu'nun Trump'tan İran'ı yeniden bombalamaya başlamasını istediğine dair haber akışı da fiyat artışına katkıda bulundu.

Bu arada, ING emtia analistleri, Suudi enerji bakanının Doğu-Batı boru hattının kapasitesini birkaç ay içinde 1,2 milyon varil/gün artırabileceği yönündeki planlarını olumsuz bir haber olarak değerlendirdi.