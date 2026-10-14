ABD enflasyon 5 ayın zirvesinde

ABD'de eylül ayına ilişkin enflasyon verileri açıklandı. ABD Çalışma Bakanlığının verilerine göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 3,7 artış gösterdi. Ağustosta yüzde 3,4 olan yıllık enflasyon, böylece hız kazandı ve ekonomistlerin yüzde 3,6'lık beklentisini aştı.

Aylık enflasyon ise eylülde yüzde 0,6 olarak gerçekleşti. Ağustosta yüzde 0,4 olan aylık artış, piyasa beklentileriyle aynı seviyede kaydedildi.

ÇEKİRDEK ENFLASYON DA BEKLENTİLERİ AŞTI

Gıda ve yakıt gibi fiyatları daha oynak kalemlerin dışarıda bırakıldığı çekirdek enflasyon, eylülde aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 2,6 arttı. Ekonomistler aylık çekirdek enflasyonun yüzde 0,2, yıllık çekirdek enflasyonun ise yüzde 2,5 olmasını bekliyordu.

Böylece hem aylık hem de yıllık çekirdek enflasyon, beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Veriler, ABD'de fiyat baskılarının sürdüğüne işaret etti.

GÖZLER FED'İN FAİZ KARARINDA

Eylül ayı enflasyon verilerinin, ABD Merkez Bankasının (Fed) ekim ayının ilerleyen günlerinde alacağı faiz kararında etkili olması bekleniyor.

Haberde yer alan bilgilere göre Fed yetkilileri, enflasyon baskılarını azaltma hedefi doğrultusunda geçen ay 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırmıştı. Yeni enflasyon verileri, bankanın para politikasına ilişkin değerlendirmelerinde yakından izlenecek göstergeler arasında yer alıyor.