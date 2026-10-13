İhracat birim değerinde yüzde 8,5’lik artış!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Ağustos ayı Dış Ticaret Endekslerini yayımladı. Buna göre; İhracat birim değer endeksi %8,5 arttı.

İhracat birim değer endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %8,5 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %7,4 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %10,9 arttı, yakıtlarda %47,1 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %5,1 arttı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ %0,4 AZALDI

İhracat miktar endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,4 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %1,9 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %19,3 arttı, yakıtlarda %20,0 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %4,5 azaldı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ %13,7 ARTTI

İthalat birim değer endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %13,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %4,2 azaldı, yakıtlarda %35,9 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %12,5 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %7,5 arttı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ %2,8 AZALDI

İthalat miktar endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,8 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %36,2 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %8,3 arttı, yakıtlarda %1,6 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %0,5 azaldı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ %1,0 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2026 Temmuz ayında 143,6 iken 2026 Ağustos ayında %1,0 oranında artarak 145,0 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2025 yılı Ağustos ayında 141,1 iken 2026 yılı Ağustos ayında %0,4 oranında azalarak 140,5 oldu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ %2,5 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2026 Temmuz ayında 114,6 iken 2026 Ağustos ayında %2,5 oranında azalarak 111,7 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2025 yılı Ağustos ayında 109,6 iken 2026 yılı Ağustos ayında %2,8 oranında azalarak 106,5 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ 2026 YILI AĞUSTOS AYINDA 90,0 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2025 yılı Ağustos ayında 94,3 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 4,3 puan azalarak, 2026 yılı Ağustos ayında 90,0 oldu.