Dünya Bankası’ndan özel sektöre sermaye 4 yılda 21 milyar doları aştı

Dünya Bankası Grubu, Türkiye'de 2022 yılından bu yana harekete geçirilen özel sektör sermayesinin toplamının 21 milyar doları aştığını bildirdi. Kurumun açıklamasına göre, Türkiye'de 2026 mali yılında harekete geçirilen özel sektör sermayesi 5,4 milyar dolar oldu. Bu tutar, 2022 yılına kıyasla yüzde 520 artış anlamına geliyor.

KÜRESEL ÖLÇEKTE 112 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Dünya Bankası Grubu'nun gelişmekte olan ülkelerde özel sektör sermayesini harekete geçirme çalışmaları, 2026 mali yılında tarihi seviyeye ulaştı. Küresel ölçekte mobilize edilen özel sektör sermayesi, 2022 mali yılındaki 35 milyar dolardan 2026 mali yılında 112 milyar dolara yükseldi. Böylece dört yılda üç kattan fazla artış kaydedildi.

Türkiye de Dünya Bankası Grubu tarafından küresel ölçekte en yüksek tutarda özel sektör sermayesi harekete geçirilen ülkeler arasında yer aldı.

KÜÇÜK İŞLETMELER İÇİN 1,74 MİLYAR DOLARLIK SERMAYE

Türkiye'de özel sektör sermayesinin harekete geçirilmesine yönelik çalışmalar; küçük işletmelerin finansmana erişiminin genişletilmesi, istihdamın ve girişimciliğin desteklenmesi ile kritik altyapı yatırımlarına uzun vadeli özel sektör finansmanı sağlanmasını kapsıyor.

Bu kapsamda FINGROW Programı aracılığıyla Dünya Bankası Grubu tarafından sağlanan 868 milyon dolarlık garanti sayesinde Türkiye'deki küçük işletmeler için 1,74 milyar dolarlık özel sektör sermayesi harekete geçirildi.