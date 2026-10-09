Bilgisayarda 5 yıl yerinde servis ne sağlar? Casper’ın kurumsal destek hizmeti

5 yıl yerinde servis, kapsam dahilindeki bilgisayar sorunlarında teknik desteğin cihazın kullanıldığı adreste planlanmasını sağlayan kurumsal bir hizmettir. Casper'ın bu hizmetinde önce telefon ve çevrimiçi destekle çözüm aranır; uzaktan giderilemeyen uygun arızalar için saha ziyareti düzenlenir. İşletme açısından temel fayda, bilgisayarın servis sürecini çalışanların günlük işiyle birlikte yönetebilmektir. Beş yıllık süre de bu desteğin cihaz kullanım planına daha uzun bir dönem için eklenmesini sağlar. Hizmeti değerlendirirken hangi bilgisayarların kapsandığı, destek verilecek adresler ve müdahale hedefleri birlikte ele alınır. Böylece satın alma kararı, cihaz özelliklerinin yanında kullanım dönemindeki teknik destek ihtiyacını da içerir.

Yerinde desteğin günlük işteki karşılığı

Bir ofiste bilgisayar arızalandığında yalnızca cihazın çalışması durmaz. Çalışanın yapacağı iş, bekleyen dosyalar ve o günün görev dağılımı da etkilenir. Örneğin muhasebe işlemlerinin yürütüldüğü bilgisayarda sorun yaşandığında ekip, işlemlere başka cihazdan devam etme ve teknik destek talebini takip etme işlerini birlikte yürütür. Yerinde hizmetin işletme için anlamı, bu düzenin içine adreste teknik müdahale seçeneğinin eklenmesidir.

Bilgisayarı dışarıdaki bir servis noktasına ulaştırmak için personel görevlendiren işletmeler, teslim ve takip işlerine de zaman ayırır. Ofiste destek alınabilecek bir hizmet seçeneği, bu organizasyonun nasıl yapılacağını satın alma aşamasında düşünmeye yardımcı olur. Özellikle cihazların sabit çalışma masalarında kullanıldığı işletmelerde, arızanın teknik boyutuyla cihazın taşınması ayrı işlerdir. Hizmet seçimi yapılırken bu iki işin kurum içinde kim tarafından yürütüldüğü görülebilir.

Beş yıllık süreyi cihaz kullanımına bağlamak

Bilgisayarlarını uzun süre kullanmayı planlayan bir kurum, destek ihtiyacını da aynı dönem üzerinden değerlendirebilir. Satın alım sırasında belirlenen hizmet başlangıcı ve bitişi, ilerleyen yıllarda hangi cihazların destek planında bulunduğunu gösterir. Bu bilgi, yeni bilgisayar alımıyla mevcut cihazlara devam etme kararını birlikte yöneten ekipler için kullanışlıdır. Destek süresi, kurumun kendi yenileme takvimine eklenen somut bir bilgidir.

Örneğin aynı dönemde alınan ofis bilgisayarları için model, seri numarası, kullanım adresi ve hizmet bitişi aynı listede tutulabilir. Bir cihaz başka bir şubeye geçtiğinde bu kayıt üzerinden hizmet adresinin güncellenmesi görüşülebilir. Böyle bir takip, çalışanın hangi bilgisayarı kullandığını ve teknik talebin hangi paketle ilişkili olduğunu görünür kılar. Yeni çalışanlara cihaz dağıtılırken destek kapsamı da donanımla birlikte devredilebilir.

Garanti koruması ile adreste müdahalenin kapsamı

Garanti, kapsam dahilindeki arızalara ilişkin koruma dönemini; yerinde servis, teknik desteğin sunulacağı yeri ve hizmet koşullarını belirler. Casper'ın kurumsal müşteriler için sunduğu beş yıllık garanti seçeneği, standart iki yıla üç yıl ekler. Yerinde hizmetle birlikte seçilen beş yıllık paket ise garanti korumasını ve adreste destek süresini aynı dönemde birleştirir. Yalnızca garanti uzatımı da ayrı olarak tercih edilebilir.

Bu ayrım satın alma görüşmesini kolaylaştırır. Bir işletme yalnızca koruma süresini uzatmak isteyebilir; bir diğeri teknik müdahalenin ofiste gerçekleşmesine öncelik verebilir. Teklifte garanti dönemiyle yerinde destek ayrı satırlarda gösterildiğinde, hizmet bedelinin karşılığı daha açık anlaşılır. Kurum kendi bilgisayar kullanım biçimine göre bu seçenekleri birlikte değerlendirebilir.

Hizmet seviyesini işin aciliyetine göre seçmek

Casper'ın yerinde hizmet açıklamasında A, B ve C seçenekleri bulunuyor. A için müdahale hedefi 24, çözüm hedefi 72 saat; B için sırasıyla 24 ve 48 saat; C için her iki hedef 12 saat olarak veriliyor. Bu süreler seçilen hizmet seviyesinin hedeflerini anlatıyor; kurumun hizmet koşulları teklif ve sözleşmede belirleniyor.

İşletme açısından seçim, bilgisayarın yaptığı işle başlar. Dosya hazırlamak için kullanılan bir cihazda başka bilgisayara geçmek mümkün olabilir. Belirli bir çalışma noktasında kullanılan cihazın devre dışı kalmasıysa daha farklı bir düzenleme gerektirebilir. Satın alma ekibi, cihazların görevlerini ve alternatif çalışma imkanlarını birlikte değerlendirdiğinde ihtiyaç duyduğu destek seviyesini daha rahat belirler.

Bu değerlendirmede bütün cihazlara aynı önceliği vermek yerine çalışma grupları ayrı ele alınabilir. Paylaşımlı masalarda kullanılan bilgisayarlarla belirli bir çalışan tarafından kullanılan cihazların destek ihtiyacı farklılaşabilir. İşletme, hangi görevlerin başka bir bilgisayara aktarılabildiğini kaydettiğinde aciliyet sıralamasını somutlaştırır. Böylece seçilen hizmet seviyesi, yalnızca paket adıyla değil, aksama halinde yapılacak iş ve mevcut alternatiflerle birlikte satın alma görüşmesine taşınır.

Teklifte karşılaştırılacak hizmet bilgileri

Yerinde servis teklifi, işletmenin gerçek çalışma düzeniyle eşleştiğinde daha anlaşılır hale gelir. Aşağıdaki alanlar, bilgisayar satın alımında donanım bilgilerinin yanında hizmet kapsamını da karşılaştırmayı sağlar. Bu bilgiler aynı satın alma dosyasında tutulduğunda, destek talebini açan ekip ile hizmeti satın alan ekip ortak kayda ulaşabilir.

Teklifteki bilgi Kurum açısından karşılığı Kapsanan model ve seri numaraları Hangi cihazların hizmete dahil olduğu Başlangıç ve bitiş tarihi Desteğin hangi dönemi kapsadığı Hizmet adresleri Yerinde müdahalenin planlanacağı lokasyonlar Müdahale ve çözüm hedefleri İşin aciliyetine uygun hizmet seviyesi Garanti ve yerinde destek kapsamı Satın alınan hizmetlerin ayrı karşılığı

Sık sorulan sorular

5 yıl yerinde servis hangi işletmeler için anlamlıdır?

Bilgisayarlarını uzun kullanım dönemiyle planlayan, cihazları servis noktasına ulaştırmak için ayrıca personel ayıran veya birden fazla çalışma adresini yöneten işletmeler için değerlendirilebilir. Seçimin başlangıcı, bilgisayarın yaptığı iş ve destek ihtiyacıdır. Kurum, mevcut teknik ekibinin görevlerini ve alternatif çalışma imkanlarını da bu değerlendirmeye ekleyebilir.

Beş yıllık garanti satın almak yerinde servisi de içerir mi?

Yalnızca garanti uzatımı, adreste teknik müdahale hizmetini otomatik olarak içermez. Casper'ın beş yıllık garanti seçeneğiyle yerinde servis ayrı hizmetlerdir ve birlikte paketlenebilir. Teklifte her iki kapsamın açıkça gösterilmesi, kurumun hangi korumayı ve hangi destek biçimini satın aldığını anlamasını sağlar. Paket seçimi bu ihtiyaçlara göre yapılır.

Müdahale süresiyle çözüm süresi arasındaki fark nedir?

Müdahale hedefi, teknik soruna yönelik işlemin başlamasını; çözüm hedefi ise sorunun giderilmesine yönelik süreyi anlatır. Teklif karşılaştırmasında bu iki alan ayrı değerlendirildiğinde destek seviyeleri daha anlaşılır olur. İşletme, bilgisayarın kullanılamadığı dönemde işin nasıl sürdürüleceğini de kendi çalışma planında belirleyebilir ve talep takibini bu bilgiyle birlikte yapabilir.

Hizmet seçimi yalnızca paket fiyatına göre yapılabilir mi?

Fiyatın yanında kapsanan bilgisayarlar, hizmet süresi, adresler ve destek seviyesi de karşılaştırmaya katılır. Aynı tutardaki iki teklif farklı hizmetler içerebilir. Satın alma ekibi kalemleri ayrı gördüğünde farkın nedenini daha kolay anlar. Kurum için uygun tercih, bütçeyle cihazların yaptığı işin ve teknik destek ihtiyacının birlikte değerlendirilmesinden çıkar.

Kurum içinde teknik destek talebini kim takip eder?

İşletme, talep takibini bilgi işlem ekibine veya bu görev için belirlediği çalışana verebilir. Cihazın kullanım adresi, sorunun açıklaması ve ilgili hizmet kaydı aynı dosyada bulunduğunda iletişim kolaylaşır. Çalışanın günlük işine dönüşüyle servis sürecinin takibi birlikte planlanabilir. Bu görev dağılımı, kurumun kendi organizasyonuna göre şekillenir.

Sonuç

Bilgisayarlarını uzun süre kullanacak ve teknik desteği ofis düzenine dahil etmek isteyen işletmeler için 5 yıl yerinde servis somut bir seçim başlığıdır. Kararı belirleyen noktalar, kapsanan cihazlar, kullanım adresleri, destek seviyesi ve garanti dönemidir. Casper'ın kurumsal hizmet seçenekleri bu alanlarda karşılaştırılabilir bir çerçeve sunar. Satın alma görüşmesinde bu bilgiler netleştiğinde kurum, bilgisayarı hangi iş için kullanacağını ve teknik sorun yaşandığında desteği nasıl alacağını aynı plan içinde görebilir.

Kaynaklar

Casper 5 Yıl Yerinde Servis hizmetinin kapsamı ve destek seviyeleri

Casper'ın 5 yıllık garanti ve yerinde servis paket seçenekleri