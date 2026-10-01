Gram altında yeni trend ne olacak?

ABD Merkez Bankası'nın faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği endişesiyle düşüşe geçen altın fiyatları ABD'den gelen kritik verilerle hareketlendi.

Fed'in yakından takip ettiği çekirdek PCE ağustosta yıllık yüzde 3 ile beklentilerin altında kalmasının ardından ons altın yüzde 0,99 yükselerek 4.215 doların üzerine çıkarken, gram altın ise 6.650 TL'ye yükseldi. Kapanışa doğru ise değerli metal yeniden düşüşe geçti. Ons altın kritik 4 bin 230 dolar seviyesinin altına gerileyerek 4 bin 177 doları gördü. Gram altın ise 6.526 TL'ye geriledi.

ALTIN YENİ GÜNE NASIL BAŞLADI?

Cuma günü açıklanacak kritik tarım dışı istihdam verisinin öncesinde altın fiyatlarında dalgalanma devam ediyor. Ons altın yeni güne 4160 dolardan açılış yaptıktan sonra yüzde 0,80 yükseliş ile 4189.98 dolara yükseldi. Gram altın ise 6.607 TL'den işlem görüyor.

GÜMÜŞ FİYATLARINDA SON DURUM

Ons gümüş ise 61.39 dolardan gram gümüş ise 97 TL'yi gördükten sonra 96,82 TL'den işlem görüyor.

GÖZLER TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİNDE

Altın yatırımcısının önündeki en önemli kısa vadeli tarih 2 Ekim Cuma. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, eylül ayına ilişkin istihdam raporunu Türkiye saatiyle 15.30'da açıklayacak. Tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ücret artışları Fed'in faiz politikası açısından birlikte değerlendirilecek.

ALTIN İÇİN EN ZOR SINAV

Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen, altının şimdiye kadarki "en zorlu sınavlarından" biriyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Hansen, ABD tahvil getirilerindeki yükseliş ve doların güçlenmesinin altın üzerindeki baskıyı artırdığına dikkat çekti. Çin'de 7 günlük "Altın Hafta" tatili öncesinde yatırımcıların kâr satışlarının da satış baskısını artırabileceği belirtildi.

Morgan Stanley ise 4 bin dolar için dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. Bankanın Metaller ve Madencilik Stratejisi Başkanı Amy Gower, yüksek tahvil getirileri, güçlü dolar ve enerji fiyatlarının kısa vadede altını zorladığını belirtti. Buna karşılık mevcut fiyat hareketinde 4 bin dolar bölgesinin güçlü bir taban olarak öne çıktığı görüşünü dile getirdi.

Amy Gower, bankanın 12 aylık görünümde altın için yeniden yükseliş alanı gördüğünü ve ons fiyatının 2027'nin ikinci yarısında 5 bin doların üzerine çıkabileceğini söyledi.

ALTINDA TEPKİ ALIMLARI CILIZ KALIYOR

Altın piyasasındaki son hareketlere ilişkin önemli bir değerlendirme de Finans Analisti İslam Memiş'ten geldi. A Para'ya konuşan İslam Memiş, ons altında görülen yükselişlerin cılız tepki alımları olduğunu ifade etti.

İslam Memiş, "Bugünkü verilerin altın üzerinde bir etkisi olmadığını gözlemliyoruz. Sadece bugün altın tarafında tepki alımları var; yani haftaya sert düşüşlerle başladığımız için şu anda sadece tepki alımları görülüyor. Bu tepki alımlarının cılız kaldığını gözlemliyoruz" dedi.

Ons altında 4.200-4.220 dolar seviyelerinden satış geldiğini belirten Memiş, fiyatın 4.180-4.220 dolar aralığında hareket ettiğini söyledi. Memiş, "Tabii cuma gününe kadar bu oyalanma yine devam eder diye tahmin ediyorum" diye konuştu.

BARIŞ İHTİMALİ PİYASALARDA SÜRPRİZ YARATABİLİR

Trump'ın açıklamalarında ara seçimlere ve kasım ayına atıfta bulunduğunu belirten Memiş, ateşkes, anlaşma ve petrol fiyatlarında sert gerileme ihtimallerinin halen masada olduğunu söyledi.

Memiş, "Bugüne kadar söylemiş olduğu söylemler piyasaya hiçbir zaman güven vermedi ve piyasalarda o beklentiler karşılanmadı" ifadelerini kullandı.

Dolar endeksinin yüksek seyretmesi, ABD tahvil faizlerinin yükselmesi ve Fed'in yeniden faiz artırma ihtimalinin güçlenmesi nedeniyle Trump'ın hareket alanının daraldığını belirten Memiş, "Dolayısıyla barış ihtimalinin biraz daha sürpriz bir şekilde piyasalarda gerçekleşme olasılığı da güçlü; bu tarafı da ihmal etmemek lazım" diye konuştu.

ONS ALTINDA 4070-4250 DOLAR BANDI

Ons altın için teknik seviyeleri de paylaşan Memiş, aşağıda 4070 doların güçlü destek, yukarıda ise 4250 dolar seviyesinin takip edildiğini belirtti.

Memiş, "Şu anda teknik olarak ons altın tarafında 4070 dolar aşağıda güçlü bir destek seviyesi, yukarıda da 4250 dolar seviyesi var. Kısa vadede bu bant aralığında oyalanmasını bekliyoruz" dedi.