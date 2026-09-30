    Apara Ekonomi Türkiye'nin borç stoku ne kadar? Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı
    Giriş Tarihi: 30.09.2026 13:13

    Türkiye'nin borç stoku ne kadar? Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı

    Türkiye’nin borç stoku ne kadar? Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı
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    Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Haziran itibarıyla Türkiye'nin AB tanımlı genel yönetim borç stokunun 16 trilyon 273 milyar lira olduğunu açıkladı. Kamu net borç stoku 10 trilyon 46 milyar lira, Hazine garantili dış borç stoku ise 21,6 milyar dolar olarak kaydedildi.

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin 30 Haziran itibarıyla Hazine garantili dış borç, kamu net borç ve Avrupa Birliği (AB) tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı.

    Buna göre, AB tanımlı genel yönetim borç stoku 16 trilyon 273 milyar lira olarak gerçekleşirken, stokun milli gelire oranı yüzde 22,3 oldu.

    KAMU NET BORÇ STOKU 10 TRİLYON LİRAYI AŞTI

    Kamu net borç stoku, 30 Haziran itibarıyla 10 trilyon 46 milyar lira olarak hesaplandı. Kamu net borç stokunun milli gelire oranı ise yüzde 13,8 olarak kaydedildi.

    HAZİNE GARANTİLİ DIŞ BORÇ 21,6 MİLYAR DOLAR

    Türkiye'nin Hazine garantili dış borç stoku da 30 Haziran itibarıyla 21,6 milyar dolar olarak tespit edildi.

    Bakanlığın açıkladığı verilere göre, aynı tarih itibarıyla Türkiye'nin borç stokuna ilişkin göstergeler şöyle gerçekleşti:

    AB tanımlı genel yönetim borç stoku: 16 trilyon 273 milyar lira
    Genel yönetim borç stoku / milli gelir: Yüzde 22,3
    Kamu net borç stoku: 10 trilyon 46 milyar lira
    Kamu net borç stoku / milli gelir: Yüzde 13,8
    Hazine garantili dış borç stoku: 21,6 milyar dolar