İşte dış ticarette ağustos tablosu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle açıklanan Ağustos 2026 dış ticaret verilerine göre, genel ticaret sisteminde ihracat yüzde 8,1, ithalat yüzde 10,5 arttı. İthalattaki artışın ihracattan daha yüksek gerçekleşmesiyle dış ticaret açığı da yüzde 22,3 yükseldi.

İHRACAT 23,5 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI

Genel ticaret sistemine göre ihracat, 2026 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 artarak 23 milyar 467 milyon dolar oldu. İthalat ise yüzde 10,5 artışla 28 milyar 706 milyon dolara yükseldi.

Ocak-Ağustos döneminde ihracat yüzde 4 artarak 184 milyar 996 milyon dolara, ithalat ise yüzde 5,3 artarak 250 milyar 790 milyon dolara çıktı.

DIŞ TİCARET AÇIĞI 5,2 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

Ağustos ayında dış ticaret açığı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,3 artarak 4 milyar 283 milyon dolardan 5 milyar 239 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı da geriledi. Söz konusu oran 2025 Ağustos ayında yüzde 83,5 iken, 2026 Ağustos ayında yüzde 81,7 olarak gerçekleşti.

Ocak-Ağustos döneminde dış ticaret açığı yüzde 9,3 artarak 60 milyar 206 milyon dolardan 65 milyar 793 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 74,7'den yüzde 73,8'e geriledi.

ENERJİ VE ALTIN HARİÇ DIŞ TİCARETTE DE ARTIŞ

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, ağustosta yüzde 2,7 artarak 20 milyar 831 milyon dolar oldu.

Aynı dönemde enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 9,6 artarak 21 milyar 919 milyon dolara yükseldi.

Bu kapsamda dış ticaret açığı 1 milyar 88 milyon dolar olarak gerçekleşirken, dış ticaret hacmi yüzde 6,1 artarak 42 milyar 749 milyon dolara çıktı. Enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 95 oldu.

İHRACATTA ALMANYA, İTHALATTA ÇİN İLK SIRADA

Ağustosta en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu. Almanya'ya 1 milyar 760 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilirken, bu ülkeyi 1 milyar 731 milyon dolarla ABD, 1 milyar 203 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 79 milyon dolarla Irak ve 1 milyar 73 milyon dolarla İsviçre izledi.

İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,2'sini oluşturdu.

İthalatta ise ilk sırayı Çin aldı. Ağustosta Çin'den yapılan ithalat 4 milyar 706 milyon dolar olurken, Çin'i 2 milyar 68 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 935 milyon dolarla Rusya Federasyonu, 1 milyar 872 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 374 milyon dolarla İtalya takip etti.

İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 41,7'sini oluşturdu.

İHRACATTA İMALAT SANAYİNİN PAYI YÜZDE 93,6

Ekonomik faaliyetlere göre ağustos ayında toplam ihracatın yüzde 93,6'sını imalat sanayi oluşturdu. Tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,2, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı ise yüzde 2,3 oldu.

İthalatta ise geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ara mallarının payı yüzde 70,7, sermaye mallarının payı yüzde 13,5 ve tüketim mallarının payı yüzde 15,5 olarak gerçekleşti.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN PAYI YÜZDE 3,6

Ağustos ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,6 oldu. Ocak-Ağustos döneminde bu oran yüzde 3,7 olarak gerçekleşti.

İthalatta ise yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri içindeki payı ağustosta yüzde 12,0, Ocak-Ağustos döneminde yüzde 12,1 oldu.

ÖZEL TİCARET SİSTEMİNDE DE AÇIK ARTTI

Özel ticaret sistemine göre ihracat, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 artarak 20 milyar 943 milyon dolar, ithalat ise yüzde 8,1 artarak 26 milyar 654 milyon dolar oldu.

Bu sistemde dış ticaret açığı yüzde 11,4 artarak 5 milyar 126 milyon dolardan 5 milyar 711 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 79,2'den yüzde 78,6'ya geriledi.

Ocak-Ağustos döneminde özel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 4,4 artışla 168 milyar 630 milyon dolara, ithalat yüzde 5,9 artışla 235 milyar 825 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde dış ticaret açığı yüzde 9,5 artarak 67 milyar 195 milyon dolara yükselirken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 72,5'ten yüzde 71,5'e geriledi.