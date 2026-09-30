Enerji ithalatında dikkat çeken yükseliş

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, ağustosta yıllık bazda yüzde 33,8 artarak 6 milyar 464 milyon 353 bin dolar oldu. Geçen yılın aynı ayında enerji ithalatı 4 milyar 831 milyon 522 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti.

TOPLAM İTHALAT 28,7 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığınca oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, Türkiye'nin ağustostaki toplam ithalatı 2025'in aynı ayına kıyasla yüzde 10,5 artarak 28 milyar 705 milyon 923 bin dolar olarak gerçekleşti.

Bu tutarın 6 milyar 464 milyon 353 bin dolarlık bölümünü enerji ithalatı oluşturdu. Söz konusu kalem, "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" olarak tanımlandı.

Geçen yıl ağustosta enerji ithalatı için ödenen tutar 4 milyar 831 milyon 522 bin dolar seviyesindeydi. Böylece enerji ithalatı tutarında yıllık bazda yüzde 33,8 artış kaydedildi.

HAM PETROL İTHALATI GERİLEDİ

Enerji ithalatındaki artışa karşın ham petrol ithalatı ağustosta yıllık bazda yüzde 1,1 azaldı.

Ham petrol ithalatı, geçen yılın aynı dönemine göre gerileyerek 2 milyon 844 bin 434 ton oldu.