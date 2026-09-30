ABD büyüme ve PCE verileri açıklandı

ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,2 büyüyerek piyasa beklentilerini aştı. Aynı dönemde çekirdek PCE yüzde 3,3, manşet PCE ise yüzde 5,0 ile beklentilerin altında gerçekleşti.

BÜYÜME BEKLENTİLERİ AŞTI

İkinci çeyrekte GSYH'nin yüzde 1,5 büyümesi beklenirken gerçekleşme yüzde 2,2 oldu. Reel tüketici harcamaları ise yüzde 3,8 artarak yüzde 3,4 olan beklentinin üzerine çıktı.

Aynı dönemde çekirdek PCE yüzde 3,3 ile yüzde 3,6 olan beklentinin, PCE ise yüzde 5,0 ile yüzde 5,3 olan beklentinin altında kaldı.

AĞUSTOSTA PCE VERİLERİ DE BEKLENTİLERİN ALTINDA

Ağustos ayında çekirdek PCE aylık bazda yüzde 0,2 arttı. Piyasa beklentisi bu artışın yüzde 0,3 olması yönündeydi. Çekirdek PCE yıllık bazda ise yüzde 3,0 ile yüzde 3,3 olan beklentinin altında gerçekleşti.

Manşet PCE ağustosta aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 3,4 arttı. Beklentiler sırasıyla yüzde 0,4 ve yüzde 3,7 seviyesindeydi.

KİŞİSEL GELİR BEKLENTİYİ KARŞILAMADI

ABD'de kişisel gelirler ağustosta yüzde 0,2 artarak yüzde 0,5 olan beklentinin altında kaldı.

Kişisel harcamalar ise yüzde 0,9 arttı. Böylece harcamalar yüzde 0,8 olan piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ

Tahminlerin altında açıklanan PCE verilerinin ardından ons altın yükselişe geçti. Ons altın yüzde 0,99 primle 4.215 doların üzerine çıkarak seansın en yüksek seviyelerini gördü.