Borsa İstanbul güne nasıl başladı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,61 düşüşle 12.516,00 puandan başladı. Endeks, dün satış ağırlıklı seyir sonrası günü yüzde 2,38 değer kaybıyla 12.592,76 puandan tamamlamıştı.

BIST 100'DE SATIŞ BASKISI SÜRÜYOR

Endeks, açılışta önceki kapanışa göre 76,76 puan ve yüzde 0,61 azalarak 12.516,00 puana geriledi.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,07 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,17 geriledi.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,29 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu. En fazla gerileyen sektör endeksi ise yüzde 8,14 kayıpla finansal kiralama faktoring oldu.

KÜRESEL PİYASALARDA NEGATİF SEYİR

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının yükselişini sürdürmesi ve tahvil piyasasındaki satış baskısının devam etmesiyle negatif bir seyir izleniyor.

Yurt içinde ise fon soruşturmalarına yönelik gelişmeler takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada fon soruşturmasına ilişkin, "Yaşanan sorun, fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana gelmiştir. Finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzu bahis değildir." dedi.

Erdoğan, bugün ekonomi kurmaylarıyla ve sorumlu kurumların yöneticileriyle bir araya geleceğini bildirdi.

GÖZLER EKONOMİK VERİLERDE

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksinin takip edileceğini belirtti.

Yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ekonomik güven ve tüketici güven endeksleri ile ABD'de JOLTS açık iş sayısının izleneceği kaydedildi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.400 ve 12.300 puanın destek, 12.600 ve 12.700 puanın direnç konumunda olduğu belirtildi.