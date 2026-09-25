Avro Bölgesi’nde kredi ve para arzı verileri açıklandı

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ağustos ayına ilişkin kredi ve para arzı verileri açıklandı. Buna göre, Avro Bölgesi'nde finans dışı şirketlere verilen kredilerin yıllık büyüme hızı ağustosta yüzde 4,2'ye gerileyerek temmuz ayındaki yüzde 4,4'lük seviyenin altında kaldı.

Temmuz ayında yüzde 4,4 büyüyerek son 3 yılın en yüksek seviyesine ulaşan şirket kredilerindeki artış, ağustosta hafif yavaşladı.

HANE HALKI KREDİLERİNDE BÜYÜME YÜZDE 3,1

Avro Bölgesi'nde hane halkına verilen kredilerin büyüme oranı ise ağustosta değişmedi.

Hane halkına verilen krediler, temmuz ayında olduğu gibi ağustosta da yıllık bazda yüzde 3,1 arttı. Bu oran, 2023 yılının başından bu yana kaydedilen en yüksek seviye olma özelliğini korudu.

Böylece şirket kredilerindeki büyüme hızında hafif yavaşlama görülürken, hane halkı kredilerindeki yıllık büyüme oranı yüksek seviyesini korudu.

M3 PARA ARZI YÜZDE 3,5 ARTTI

Öte yandan Avro Bölgesi'nde en geniş tanımlı para arzı M3, ağustosta yıllık bazda yüzde 3,5 büyüdü.

Temmuz ayında yüzde 3,4 artan M3 para arzındaki ağustos yükselişi, analistlerin beklentileri doğrultusunda gerçekleşti. M3 para arzı, bölgede geleceğe yönelik ekonomik büyüme ve enflasyon eğilimleri açısından öncü göstergeler arasında değerlendiriliyor.

ECB, bu yıl mevduat faizini iki kez artırarak yüzde 2'den yüzde 2,50'ye yükseltmişti. Bu kararların arka planında, İran'daki savaş durumu nedeniyle hızla yükselen enerji fiyatlarının genel bir enflasyon dalgasına yol açabileceğine ilişkin endişeler bulunuyor.