    Apara Ekonomi Merkez Bankası rezervleri 174,4 milyar dolar oldu
    Giriş Tarihi: 24.09.2026 15:53

    Merkez Bankası rezervleri 174,4 milyar dolar oldu

    Merkez Bankası rezervleri 174,4 milyar dolar oldu
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    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 18 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 319 milyon dolar azalışla 174 milyar 405 milyon dolar oldu.

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

    Buna göre, 18 Eylül itibarıyla Merkez Bankasının brüt döviz rezervleri 5 milyar 636 milyon dolar azalarak 62 milyar 808 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 11 Eylül'de 68 milyar 444 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

    Bu dönemde altın rezervleri ise 1 milyar 317 milyon dolar artışla 110 milyar 280 milyon dolardan 111 milyar 597 milyon dolara çıktı.

    Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 18 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 319 milyon dolar azalışla 178 milyar 724 milyon dolardan 174 milyar 405 milyon dolara indi.

    TCMB rezervleri Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

    TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
    26.01.202448.00789.154137.161
    23.02.202449.27182.479131.750
    29.03.202454.37868.748123.126
    26.04.202459.11364.967124.080
    31.05.202459.74083.909143.648
    28.06.202458.07784.833142.910
    19.07.202459.21494.695153.910
    29.08.202460.04389.329149.373
    27.09.202463.56693.824157.390
    25.10.202465.89493.504159.398
    1.11.202466.61493.005159.619
    13.12.202465.30798.175163.482
    24.01.202568.23299.328167.560
    14.02.202572.475100.677173.152
    21.03.202574.78588.328163.114
    04.04.202576.42277.838154.261
    30.05.202583.16470.026153.190
    13.06.202586.54372.744159.289
    25.07.202585.22386.625171.848
    29.08.202587.32691.031178.357
    05.09.202590.93189.176180.107
    17.10.2025111.16987.273198.442
    14.11.2025107.38980.043187.432
    26.12.2025116.89476.978193.872
    30.01.2026133.75384.405218.158
    13.02.2026132.19979.586211.784
    27.03.2026100.04955.290155.339
    17.04.2026112.64761.821174.467
    26.05.2026105.99253.234159.226
    26.06.202694.95454.251149.205
    24.07.2026100.21062.396162.606
    31.07.2026100.63763.811164.448
    21.08.2026114.22174.228188.450
    04.09.2026113.84170.406184.247
    11.09.2026110.28068.444178.724
    18.09.2026111.59762.808174.405


    Kaynak: AA