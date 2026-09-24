    Apara Ekonomi 131 fon için Bakan Şimşek başkanlığında kritik toplantı
    Giriş Tarihi: 24.09.2026 16:00

    131 fon için Bakan Şimşek başkanlığında kritik toplantı

    131 fon için Bakan Şimşek başkanlığında kritik toplantı
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    Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek başkanlığında, 455 bini aşkın yatırımcının bulunduğu 131 fonun tasfiyesi ve ödeme süreçleri için toplantı yapılacak, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması öncelikli konu olacak.

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında, ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla 7 portföy yönetim şirketinin 131 yatırım fonuna ilişkin tasfiye ve ödeme süreçleri görüşülecek.

    BAKAN ŞİMŞEK BAŞKANLIĞINDA KRİTİK TOPLANTI

    Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan bilgiye göre Şimşek, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu görüşmeleri sonrasında ABD'den bugün öğle saatlerinde dönüyor.

    Bakan Şimşek başkanlığında ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla yapılacak toplantıda 7 portföy yönetim şirketinin 131 yatırım fonuna ilişkin tasfiye ve ödeme süreçlerine yönelik teknik çalışmalar masaya yatırılacak.

    YATIRIMCILARIN HAKLARI TEMEL ÖNCELİK

    Yarın da devam etmesi beklenen toplantılar kapsamında tasfiye ve ödeme süreçlerinin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede yürütülmesine yönelik uygulama esasları ele alınacak.

    Çalışmalarda yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması temel öncelik olacak. Piyasaların sağlıklı işleyişinin ve finansal istikrarın desteklenmesine yönelik atılabilecek adımlar da ilgili kurumların görev ve yetkileri çerçevesinde belirlenecek.

    Toplantılarda ayrıca kurumlar arası koordinasyon ve izlenecek yol haritası teknik düzeyde değerlendirilecek.

    455 BİNİ AŞKIN YATIRIMCI VAR

    Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu, tasfiye edilen 131 fonda 455 bin 758 yatırımcı olduğunu açıklamıştı.