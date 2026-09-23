TCMB sektörel enflasyon beklentilerini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Eylül 2026 Sektörel Enflasyon Beklentileri açıklandı. Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve TÜİK iş birliğiyle yürütülen Hanehalkı Beklenti Anketi kapsamında finansal ve reel sektör uzmanları, imalat sanayi firmaları ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlendi.

PİYASA KATILIMCILARININ ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Eylül ayında piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi, bir önceki aya göre 0,01 puan artarak yüzde 23,70 seviyesine çıktı. Ağustos ayında bu beklenti yüzde 23,69 düzeyindeydi.

Böylece piyasa katılımcılarının enflasyon beklentisinde sınırlı da olsa yükseliş görüldü.

REEL SEKTÖRÜN BEKLENTİSİ GERİLEDİ

Reel sektörün 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi ise eylül ayında bir önceki aya göre 0,30 puan azalarak yüzde 32,50 oldu. Ağustos ayında reel sektörün beklentisi yüzde 32,80 seviyesindeydi.

Rapordaki grafikte de reel sektör beklentisinin yıl içinde aşağı yönlü seyrini sürdürdüğü görülüyor.

HANEHALKININ ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 45,60

Hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi ise eylülde 0,02 puan artarak yüzde 45,60 seviyesine yükseldi. Ağustos ayında söz konusu beklenti yüzde 45,58 olarak kaydedilmişti.

Böylece üç kesim arasında en yüksek 12 ay sonrası enflasyon beklentisi hanehalkında, en düşük beklenti ise piyasa katılımcılarında gerçekleşti.

ENFLASYONUN DÜŞECEĞİNİ BEKLEYENLERİN ORANI AZALDI

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkının oranı da geriledi. Ağustosta yüzde 16,85 olan oran, eylülde 0,60 puan azalarak yüzde 16,25 seviyesine indi