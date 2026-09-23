Finansal sektörde güven yükseldi

Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), eylülde 8 puan artışla 158,4 seviyesine yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayına ilişkin Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi verilerini yayımladı.

FİNANSAL HİZMETLERE GÜVENDE ARTIŞ

Finans sektöründe faaliyet gösteren 150 kuruluşun yanıtlarının, sektördeki ağırlıkları dikkate alınarak birleştirilmesiyle elde edilen anket sonuçlarına göre FHGE, eylülde 8 puanlık artış kaydetti.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu, son üç aydaki hizmetlere olan talep ve gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin tamamının FHGE'yi artış yönünde etkilediği görüldü.

İŞ DURUMU VE HİZMET TALEBİ GÜÇLENDİ

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelerde, son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğunu belirtenlerin değerlendirmelerinin önceki aya kıyasla güçlendiği görüldü.

Son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğunu belirtenlerin değerlendirmeleri ile gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentiler de güçlendi.

İSTİHDAM BEKLENTİLERİNDE AYRIŞMA

İstihdama ilişkin değerlendirmelerde ise son üç ayda istihdamda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin sınırlı güçlendiği görüldü.

Buna karşılık, gelecek üç ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir zayıfladı.

FİNANS VE SİGORTA ALT SEKTÖRLERİNDE ARTIŞ

2026 yılı eylül ayında NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektörü alt sektörler itibarıyla değerlendirildi.

Buna göre önceki aya kıyasla "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)" sektöründe güven endeksi 7,4 puan arttı.

"65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" sektöründe 15,8 puan, "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektöründe ise 4,9 puan artış kaydedildi.