Tüketicinin ekonomiye güveni son 7 yılın zirvesinde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketinin Eylül 2026 sonuçlarını açıkladı. Buna göre tüketici güven endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,3 artarak 91,9 seviyesine çıktı.

HANEDE MEVCUT MADDİ DURUM

Tüketici güven endeksinin alt kalemlerinde mevcut dönemde hanenin maddi durumunu gösteren endeks, ağustosta 75,4 seviyesindeyken eylülde yüzde 0,1 azalarak 75,3'e geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisini gösteren endeks ise yüzde 0,6 artış kaydetti. Ağustosta 93,1 olan endeks, eylülde 93,7'ye yükseldi.

GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ ARTTI

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi de eylülde yükseldi. Ağustosta 89,4 seviyesinde bulunan endeks, yüzde 0,5 artışla 89,8'e çıktı.

HARCAMA BEKLENTİSİNDE DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Tüketicilerin gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesini gösteren endeks, alt kalemler arasında en yüksek artışı kaydetti.

Söz konusu endeks, aylık yüzde 3,6 yükselerek 105,1'den 108,8'e çıktı.

Böylece eylülde tüketici güven endeksindeki genel artışa en güçlü katkılardan biri, gelecek dönemde dayanıklı tüketim mallarına yönelik harcama beklentisindeki yükselişten geldi.