Kapalı Çarşı gram altın fiyatı ne kadar oldu?

Altın fiyatları küresel piyasalarda yaşanan gelişmelere bağlı olarak hareketli bir grafik çiziyor. Petrol ve faiz denkleminde yön bulmaya çalışan altın küresel büyük alıcılar tarafından destekleniyor. Yurt içinde gram, çeyrek, tam ve Cumhuriyet altını fiyatları da değişti.

ALTIN DEĞER KAYBETTİ

Ons altın, salı günü ons başına 4.350 doların altında işlem gördü. Böylelikle önceki seanstaki kayıplarını sürdüremeye devam etti. FED tarafından gelen şahin açıklamalar ve bir sonraki toplantıda faiz artışlarının gelebileceği ihtimali altın fiyatlarını baskı altına aldı.

EK FAİZ ARTIŞI GELEBİLİR

FED üyelerinden gelen açıklamalar da piyasaların yönlendirilmesi açısından büyük önem taşıyor. Pazartesi günü, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, merkez bankasının sürekli arz şoklarını hesaba katması gerektiğini söylerken, St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem ise enflasyonu Fed'in hedeflediği seviyeye getirmek için ek artışlara ihtiyaç duyulabileceğini belirtti.

Altın ayrıca, merkez bankalarının alımlarının devam etmesi, jeopolitik belirsizlik ve mali sürdürülebilirlik ve paranın değer kaybına ilişkin endişeler de dahil olmak üzere uzun vadeli faktörler tarafından desteklenmeye devam ediyor.

ALTIN TAHMİNİ

Standard Chartered Bank'ın Küresel Emtia Araştırmaları Başkanı Suki Cooper, son yayımlanan raporunda değerli metalin altında sağlam bir taban oluşturduğunu ifade etti.

Standard Chartered, önümüzdeki döneme ilişkin tahminlerinde altın fiyatlarının yılın son çeyreğinde ortalama 4.650 dolar civarında seyredeceğini öngörüyor.