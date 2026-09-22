Dev banka gümüş için tarih ve rakam verdi

Dünyanın en büyük menkul kıymetler yöneticilerinden birisi olan İsviçre merkezli bankacılık devi UBS, gümüş fiyatlarına ilişkin beklentisini açıkladı.

UBS'DEN KADEMELİ GÜMÜŞ FİYATI TAHMİNİ

UBS, gümüşün Aralık 2026'da ons başına 70 dolara yükselmesini bekliyor. Bankanın tahminine göre gümüş fiyatı Mart ve Haziran 2027'de 75 dolara, Eylül 2027'de ise 80 dolara ulaşabilir.

ALTIN-GÜMÜŞ İLİŞKİSİNE DİKKAT ÇEKTİ

UBS stratejisti Dominic Schnider, gümüşün altınla korelasyonunun çok yıllı yüksek seviyelere yaklaştığını belirterek, son fiyat hareketlerinin gümüşün ağırlıklı olarak altının daha yüksek betalı bir versiyonu şeklinde hareket ettiğini gösterdiğini ifade etti.

Schnider, gümüş tüketiminin güneş enerjisi uygulamalarında ikame ve tasarruf eğilimlerine rağmen yapısal olarak destekleyici olmaya devam ettiğini söyledi.

Yüksek fiyatların güneş enerjisi sektöründeki talebi baskıladığını ve üreticilerin gümüş kullanımını azaltmaya çalıştığını belirten Schnider, veri merkezleri, yapay zeka altyapısı, elektrik şebekesi yatırımları ve elektrikli araçlardaki büyümenin bu baskıyı dengeleyebileceğini kaydetti.

GÜMÜŞ ARZINDA SINIRLI ESNEKLİK

UBS'ye göre gümüş arzının önemli bir bölümü kurşun, çinko, bakır ve altın madenciliğinin yan ürünü olarak ortaya çıkıyor. Bu durum, gümüş fiyatlarının yükselmesi halinde sektörün arzı kısa sürede artırma kapasitesini sınırlıyor.

Schnider ayrıca altın-gümüş rasyosunun 70 seviyesinin üzerinde kalıcı şekilde yükselmesi için alanın sınırlı olduğunu belirtti. Yatırımcıların kısa vadeli yükselişlerin peşinden koşmak yerine fiyatlardaki zayıflama dönemlerini pozisyon oluşturmak için değerlendirebileceğini ifade etti.

GÜMÜŞ TAHMİNİNDE RİSKLER

UBS'nin gümüş fiyatlarına ilişkin olumlu görünümünün önündeki riskler arasında daha şahin bir para politikası patikası, küresel büyümede belirgin bozulma ve sanayi talebinde beklenenden daha sert düşüş yer alıyor.

Buna rağmen Schnider, "Orta vadede risk dengesi daha yüksek gümüş fiyatları yönünde olmaya devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.