FED’e rağmen neden düşmedi?

Altın fiyatları tüm dünyada enflasyondan korunmak için sarı metale yatırım yapanlar tarafından takip ediliyor. Altın fiyatları genel olarak FED'in faiz kararına ve ABD'nin ekonomik alanda attığı adımlara bağlı olarak hareket ediyor. Faiz artışlarına rağmen altın sert değer kayıpları kaydetmedi. İşte detaylar…

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Ons altın geçtiğimiz hafta başlayan 2 günlük yükseliş serisinin ardından pazartesi güne gerileyerek 4 bin 350 dolardan başladı. Fiyatlardaki geri çekilmede diplomatik gelişmelerle değer kaybeden petrol fiyatları oldu.

Bu hafta boyunca piyasalar Federal Rezerv yetkililerinin çeşitli açıklamalarını bekliyor. Pazar günü, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, enflasyonun hala çok yüksek olduğunu ve fiyat baskılarının İran savaşıyla bağlantılı ilk petrol fiyat şokunun ötesine geçtiğini söyledi.

ŞAHİN SÖYLEMLERE RAĞMEN DİRENÇ GÖSTERDİ

ABD Merkez Bankası geçtiğimiz hafta çarşamba günü yaptığı toplantıda faizleri 25 baz puan artırdı. FED Başkan Kevin Warsh, enflasyonu kontrol altına alma konusunda ısrarcı olacaklarını açıkladı. FED tarafından gelen şahin söylemlere rağmen altın beklendiği gibi bir hareket göstermedi ve değerini korudu. 4 bin 300 dolar seviyesindeki seyrini korumaya devam ediyor.

40 TRİLYON DOLARLIK BORÇ

Yüksek faiz oranları enflasyonla mücadele konusunda ekonomi yönetimin elini rahatlatabilir. Ancak ülkenin 40 trilyon dolarlık kamu borcunun daha pahalı hale gelmesine neden oldu.

YATIRIMCI ALTINDAN VAZGEÇMİYOR

Altın ise yüksek yüksek enflasyondan besleniyor. Yatırımcılar para birimlerinin değer kaybı, enflasyonun yatırımlarını eritmesi endişesiyle altın almaya ve altına destek olmaya devam ediyor. Böylelikle yüksek faiz oranlarının altını olumsuz etkileyeceğine dair klasik görüş burada çöküyor. Altın yatırımcı tarafından risksiz bir yatırım aracı olarak görülüyor.