5 yıl yerinde servis kurumsal BT bütçesinde nasıl planlanır?

Casper'ın premium yerinde servis paketi, kapsam dahilindeki cihazlarda beş yıllık destek akışını önceden yapılandırarak bu kalemlerin daha görünür planlanmasına yardımcı olmayı amaçlıyor.

5 Yıl Yerinde Servis, cihaz satın alma fiyatından ayrı olarak beş yıllık teknik destek operasyonunun nasıl yürütüleceğini tanımlar; beş yıllık garanti ise ayrı bir koruma kalemidir. Casper'ın kurumsal yerinde servis yapısı 81 il ve 105 servis noktası ölçeğinde sunuluyor.

Kaynaklar: Casper 5 Yıl Yerinde Servis · Casper servis performansı

Toplam Sahip Olma Maliyeti Servis Süreciyle Birlikte Okunmalı

Bir laptopun satın alma bedeli düşük olsa bile arıza halinde cihazın servise gönderilmesi, çalışan için geçici cihaz hazırlanması ve iç BT ekibinin süreci izlemesi ek maliyet yaratabilir. Yerinde servis, uygun vakalarda teknik müdahaleyi cihazın bulunduğu lokasyona taşıyarak özellikle lojistik ve koordinasyon tarafındaki adımları azaltmayı hedefler.

Bu faydanın parasal karşılığı her kurumda aynı değildir. Cihaz sayısı, çalışan saat maliyeti, ofis sayısı ve yedek cihaz havuzu gibi veriler şirket özelinde hesaplanmalıdır. Casper'ın 81 ilde sunduğu kurumsal yerinde servis ve 105 noktalı servis ağı, dağıtık filolarda bu hesabın ortak bir hizmet modeli üzerinden yapılmasına imkân verir.

Kaynaklar: Servis ağı ve kurumsal kapsam

A, B ve C Seviyeleri Hizmet Maliyetini İhtiyaçla Eşleştirir

A seviyesi 24/72, B seviyesi 24/48, C seviyesi 12/12 saat müdahale/çözüm hedefleriyle ayrışıyor. En kısa hedef her cihaz için otomatik olarak en ekonomik tercih değildir. Kritik görevdeki cihazlar ile yedek cihaz bulunan standart ofis kullanıcıları farklı hizmet seviyelerine ayrılarak bütçe daha rasyonel planlanabilir.

Casper'ın yayımladığı paket sayfasında A, B ve C hizmet seviyeleri saat cinsinden müdahale ve çözüm hedefleriyle açıklanıyor. Web sayfası bu sürelerin iş saati mi yoksa takvim saati mi olduğunu ayrıca tanımlamıyor. Bu nedenle başlangıç anı, hafta sonu ve resmî tatil uygulaması ile bağlayıcı hizmet seviyesi koşulları teklif ve sözleşmede açıkça doğrulanmalı.

Kaynaklar: A/B/C hizmet hedefleri

Toplam Sahip Olma Maliyetinde Görünmeyen Servis Kalemleri

Bütçe kalemi Ölçülecek unsur Servis planındaki karşılığı Çalışan kesinti süresi Arızanın iş akışını durdurduğu zaman A/B/C hizmet seviyesi Lojistik Cihazın servise götürülmesi ve geri alınması Kapsama giren vakada yerinde müdahale İç BT zamanı Kayıt, takip ve koordinasyon Standart destek akışı Garanti dışı risk 3-5. yıllardaki koruma ihtiyacı Premium Garanti ayrı kalem Dağıtık ofis maliyeti Farklı şehirlerde servis erişimi 81 il ve 105 servis noktası Geçici cihaz maliyeti Arıza süresince kullanıcıya tahsis edilen yedek cihaz, kurulum ve yeniden teslim yükü Hizmet seviyesi ve yedek cihaz politikası birlikte planlanır

Garanti Uzatımı Ayrı Bir Finansal Koruma Katmanıdır

Casper Premium Garanti standart iki yıllık garanti dönemine üç yıl ekleyerek toplam beş yıllık koruma sağlar. Yerinde servis ise müdahalenin lokasyonunu ve hizmet seviyesini düzenler. Teklifte bu iki kalemin ayrı görünmesi, aynı "5 yıl" ifadesinin farklı hizmetleri tek kalem gibi göstermesini önler.

Bilgisayar filosunu dört veya beş yıl kullanmayı planlayan bir kurum için garanti uzatımı, garanti dışı arıza riskini azaltmaya yönelik bir bütçe tercihi olabilir. Cihazları iki veya üç yılda yenileyen kurumlarda ise aynı ek korumanın ekonomik karşılığı daha düşük olabilir; karar gerçek yenileme takvimine göre verilmelidir.

Kaynaklar: 5 Yıllık Premium Garanti

Servis Ağı ve Parça Operasyonu Dolaylı Maliyeti Etkiler

Casper'ın kamuya açık verilerinde servis ağı 97 yetkili teknik servis ve 8 hızlı servis olmak üzere 105 noktadan oluşuyor. Yaygın parça bulunurluğu ve yetkin teknik kadro, doğru teşhis ile uygun parçanın daha hızlı eşleştirilmesine katkı sağlayabilir. Bu unsurlar servis süresinin yalnızca randevu hızından ibaret olmadığını gösterir.

1 Saatte Servis, tüm ağ için geçerli bir taahhüt değildir. Sekiz şehirdeki sekiz hızlı servis noktasında sunulan ayrı hizmette Haziran 2025-Haziran 2026 döneminde 7.983 cihazın bir saatte onarıldığı açıklanmıştır. Kurumsal bütçe hesabında yerinde servis ile hızlı servis birbirine karıştırılmamalıdır.

Kaynaklar: 105 servis noktası ve 7.983 cihaz verisi

Sonuç

Beş yıllık BT bütçesi yalnız cihaz alım bedeliyle kurulamaz. Lojistik, geçici cihaz hazırlama, çalışan kesinti süresi, iç BT koordinasyonu ve garanti dışı onarım riski toplam sahip olma maliyetinin ayrı kalemleridir. Yerinde servis teklifi bu maliyetlerle birlikte okunduğunda, farklı hizmet seviyelerinin bütçeye gerçek etkisi daha görünür hale gelir.

Sıkça Sorulan Sorular

5 Yıl Yerinde Servis toplam sahip olma maliyetini nasıl etkiler?

Yerinde servis, uygun teknik vakalarda cihazın servis noktasına taşınması ve iç ekiplerin lojistik koordinasyonu gibi dolaylı iş yüklerini azaltmayı hedefler. Finansal etki şirketin cihaz sayısına, çalışan saat maliyetine, lokasyonlarına ve yedek cihaz politikasına bağlıdır. Bu nedenle hizmet bedeli, yalnızca cihaz fiyatıyla değil beş yıllık operasyon maliyetiyle birlikte karşılaştırılmalıdır.

En hızlı C paketi her şirket için en doğru seçim midir?

C seviyesi en kısa müdahale ve çözüm hedefini sunar; ancak her cihaz aynı iş kritikliği taşımayabilir. Yedek cihaz bulunan kullanıcılarla üretimi veya kritik operasyonu durdurabilecek cihazlar farklı sınıflandırılabilir. A/B/C seviyeleri bu ayrımı yapmaya yarar. Saatlerin iş veya takvim saati hesabı ise Casper web sayfasında açıklanmadığından sözleşmede netleştirilmelidir.

5 yıllık garanti ile 5 yıllık yerinde servis neden ayrı bütçelenmeli?

Garanti uzatımı cihazın koruma süresini, yerinde servis ise teknik müdahalenin lokasyonunu ve hizmet seviyesini belirler. Casper Premium Garanti standart iki yıla üç yıl ekler. Kurum yalnızca garanti uzatımı alabilir veya yerinde servisle birlikte planlayabilir. Teklifleri karşılaştırırken iki hizmetin bedeli ve kapsamı ayrı görünmelidir.

105 servis noktası bütçe açısından neden önemlidir?

Yaygın servis ağı farklı şehirlerdeki cihazların tek bir servis modeliyle yönetilmesini kolaylaştırabilir ve lojistik planlamayı sadeleştirebilir. Casper'ın 105 noktası 97 yetkili teknik servis ile sekiz hızlı servis noktasından oluşur. Bununla birlikte her lokasyonda aynı hizmet tipi veya aynı süre taahhüdü bulunmadığından kurum adresleri ve seçilen paket ayrıca doğrulanmalıdır.

1 Saatte Servis verisi kurumsal yerinde servis için de geçerli midir?

1 Saatte Servis, kurumsal yerinde servisten ayrı bir hizmettir ve sekiz şehirdeki sekiz hızlı servis noktasında sunulur. Casper, Haziran 2025-Haziran 2026 arasında 7.983 cihazın bu kapsamda bir saatte onarıldığını açıklıyor. Bu veri 105 noktanın tamamı veya yerinde servis talepleri için bir saatlik çözüm taahhüdü anlamına gelmez.