Merkez Bankası’ndan 300 milyar TL’lik repo ihalesi adımı

Merkez Bankası son günlerde piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkilerini azaltmak amacıyla kritik bir adım attı. Merkez'den likidite yönetimi kapsamında haftalık repo ihalesindeki tutarı artırma hamlesi geldi.

PİYASA BEKLENTİLERİNİN ÜZERİNDE

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bankalararası para piyasasındaki borç alabilme limitlerini artırdı. TCMB, Çarşamba günü 1 milyar TL olan haftalık repo ihalesini 300 milyar TL'ye çıkardı. Piyasa beklentisi ihale büyüklüğünün 100 milyar TL olması yönündeydi.

Merkez Bankası tarafından alınan kararlar şu şekilde:

Haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak fonlama miktarı likidite koşulları göz önünde bulundurularak artırılacaktır.

TCMB bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasasında bankaların borç alabilme limitleri, bankacılık sisteminin mevcut bilanço büyüklükleri dikkate alınarak güncellenecektir.

TCMB bünyesinde yer alan piyasalarda geçerli olan teminat iskonto oranları gözden geçirilerek azaltılacaktır.

Likidite koşulları yakından takip edilerek gerek görülmesi hâlinde her türlü ek tedbir alınacaktır.