Konut satış istatistikleri açıklandı

Türkiye'de konut piyasasındaki gerileme Ağustos ayında da devam etti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı verilere göre, Türkiye genelinde konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,7 azalarak 127 bin 410 olarak gerçekleşti. Ocak-Ağustos döneminde toplam konut satışları da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 düşerek 950 bin 529'a geriledi.

Ağustos ayında ilk el konut satışları yüzde 4,5 azalarak 44 bin 378, ikinci el konut satışları ise yüzde 19,4 azalarak 83 bin 32 oldu. Toplam satışların yüzde 34,8'ini ilk el, yüzde 65,2'sini ikinci el konutlar oluşturdu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI ARTTI

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 artarak 22 bin 131 oldu. İpotekli satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 17,4 olarak gerçekleşti.

Diğer konut satışları ise yüzde 18,3 azalarak 105 bin 279'a geriledi. Böylece toplam satışların yüzde 82,6'sı diğer satışlardan oluştu.

Ocak-Ağustos döneminde ipotekli konut satışları yüzde 27,6 artışla 188 bin 813'e yükselirken, diğer konut satışları yüzde 12,7 azalarak 761 bin 716 oldu.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA YÜZDE 19,4'LÜK DÜŞÜŞ

Ağustosta ilk el konut satışları 44 bin 378 olarak gerçekleşti. Bu satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 geriledi.

İkinci el konut satışları ise daha yüksek oranda düşüş gösterdi. Ağustos ayında ikinci el satışları yüzde 19,4 azalarak 83 bin 32 oldu.

Ocak-Ağustos döneminde ilk el konut satışları yüzde 1,4 düşüşle 308 bin 394'e, ikinci el konut satışları ise yüzde 9,2 düşüşle 642 bin 135'e geriledi.

KONUT SATIŞLARINDA AYLIK BAZDA ARTIŞ

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre ilk el konut satışları yüzde 4,5, ikinci el konut satışları ise yüzde 19,4 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise bir önceki aya göre ilk el konut satışları yüzde 3,5, ikinci el konut satışları yüzde 0,7 arttı.

YABANCILARA 1.938 KONUT SATILDI

Yabancılara yapılan konut satışları Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 artarak 1.938 oldu. Yabancılara yapılan satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 1,5 olarak gerçekleşti.

Ocak-Ağustos döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 azalarak 13 bin 141 oldu.

Ağustos ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı 343 ile Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı. Rusya Federasyonu'nu 147 satışla Ukrayna ve 140 satışla İran vatandaşları izledi.

İŞ YERİ SATIŞLARI DA GERİLEDİ

Türkiye genelinde iş yeri satışları Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 azalarak 15 bin 937 oldu. Ocak-Ağustos döneminde toplam iş yeri satışları da yüzde 5,3 düşüşle 118 bin 198 olarak gerçekleşti.

Ağustosta ilk el iş yeri satışları yüzde 5,2 artarak 5 bin 172'ye yükselirken, ikinci el iş yeri satışları yüzde 11,1 azalarak 10 bin 765 oldu.

İpotekli iş yeri satışlarında ise dikkat çekici bir artış yaşandı. Ağustos ayında ipotekli iş yeri satışları yüzde 67,6 artarak 652'ye çıktı. Diğer iş yeri satışları yüzde 8,1 azalarak 15 bin 285 oldu.

Ocak-Ağustos döneminde ilk el iş yeri satışları yüzde 2,8 artışla 34 bin 843'e yükselirken, ikinci el satışlar yüzde 8,3 azalarak 83 bin 355'e geriledi. Aynı dönemde ipotekli iş yeri satışları yüzde 65,5 artarak 5 bin 352'ye çıktı.

İLK EL İŞ YERİ SATIŞLARI ARTTI

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre ilk el iş yeri satışları yüzde 5,2 arttı. İkinci el iş yeri satışları ise yüzde 11,1 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde bir önceki aya göre ilk el iş yeri satışları yüzde 5,0 azalırken, ikinci el iş yeri satışları değişmedi.