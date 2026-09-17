Bankalar borsayı taşıdı! BIST 100 13.263,95 puana çıktı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında bankacılık hisseleri öncülüğünde yükselişe geçti. Endeks saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 141,37 puan artarak 13.263,95 puana yükselirken, toplam işlem hacmi 140,4 milyar lira oldu.

BİST 100 13.450 PUANI GÖRDÜ

BIST 100 endeksi güne düşüşle başlamasının ardından Finansal İstikrar Komitesi'nin sermaye piyasalarının genel işleyişinde temel veya yapısal bir risk bulunmadığı yönündeki açıklaması sonrasında güçlenen alımlarla yönünü pozitife çevirdi. Gün içerisinde bankacılık hisselerinin öncülüğünde yükselişe geçen endeks, yüzde 2,5 değer kazanarak 13.450 puan seviyesini gördü.

BANKACILIK ENDEKSİ YÜZDE 5,91 YÜKSELDİ

Günün ilk yarısında bankacılık endeksi yüzde 5,91 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,69 geriledi.

Sektör endeksleri arasında en fazla değer kazanan bankacılık olurken, en fazla değer kaybeden sektör endeksi yüzde 9,42 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2023'ten bu yana ilk kez politika faizini artırmasının ardından ilave faiz artırımına yönelik beklentiler ile Orta Doğu'da devam eden jeopolitik riskler etkili olmaya devam ediyor.

SPK'DAN FONLARA YÖNELİK TEDBİR

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) da Borsa İstanbul'daki gelişmelerin ardından yeni tedbirler aldı.

SPK, 7 portföy yönetim şirketinin Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) işlem gören tüm yatırım fonlarının alım ve satım yönünde işleme kapatılmasına ve bültende adı yer alan bazı yatırım fonlarının tasfiye edilmesine karar verdi.

SPK'nın 17 Eylül 2026 tarihli bülteninde ayrıca kredili sermaye piyasası aracı işlemlerinde uygulanacak özkaynak koruma oranının, ikinci bir duyuruya kadar ve 2 Ekim 2026 seans sonuna kadar, aracı kurumların kendi risk politikaları ve müşteri talepleri gözetilerek asgari yüzde 20 olacak şekilde esnek uygulanabileceği belirtildi.

TCMB VE FİNANSAL İSTİKRAR KOMİTESİ TAKİPTE

Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında gerçekleştirdiği toplantının ardından yaptığı değerlendirmede, Borsa İstanbul ve sermaye piyasalarının işleyişine ilişkin temel veya yapısal bir risk bulunmadığını bildirdi.

Komite, kararlaştırılan tedbirlerin başta likidite sıkışıklığının giderilmesi ve bulaşma riskinin önlenmesine yönelik olacağını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ise finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak likidite imkanlarının gözden geçirildiğini bildirdi. Banka, likidite koşullarının yakından takip edileceğini ve gerek görülmesi halinde her türlü ek tedbirin alınacağını açıkladı.

BIST 100 İÇİN KRİTİK SEVİYELER

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise başta İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.400 ve 13.500 puan direnç, 13.100 ve 13.000 puan ise destek konumunda bulunuyor.