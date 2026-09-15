Türkiye’nin petrol ithalatında dikkat çeken düşüş

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre Türkiye'nin toplam petrol ithalatı, temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,86 azalarak 4 milyon 520 bin 968 ton oldu. Bu dönemde ham petrol ithalatı sınırlı artarken, motorin türleri ithalatındaki sert düşüş dikkat çekti.

HAM PETROL İTHALATI SINIRLI ARTTI

EPDK'nin temmuz ayına ilişkin Petrol Piyasası Sektör Raporu'na göre ham petrol ithalatı yıllık bazda yüzde 0,32 artarak 2 milyon 931 bin 690 tona yükseldi.

Motorin türleri ithalatı ise aynı dönemde yüzde 16,28 azalarak 1 milyon 146 bin 509 tona geriledi.

RAFİNERİ ÜRETİMİ 3,5 MİLYON TON

Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,43 azalarak 3 milyon 532 bin 48 ton olarak gerçekleşti.

Motorin türleri üretimi yüzde 4,42 artışla 1 milyon 548 bin 234 tona, benzin türleri üretimi yüzde 17,49 artışla 567 bin 697 tona çıktı. Havacılık yakıtları üretimi ise yüzde 7,03 düşüşle 578 bin 570 tona geriledi.

PETROL ÜRÜNLERİ İHRACATI YÜZDE 30,74 GERİLEDİ

Türkiye'nin toplam petrol ürünleri ihracatı temmuz ayında yıllık bazda yüzde 30,74 azalarak 889 bin 44 ton oldu.

Motorin türleri ihracatı yüzde 77,28 azalarak 53 bin 988 tona geriledi. Havacılık yakıtları ihracatı yüzde 13,91 düşüşle 545 bin 840 ton, denizcilik yakıtları ihracatı yüzde 25,80 azalışla 93 bin 895 ton oldu. Benzin türleri ihracatı da yüzde 2,32 azalarak 10 bin 123 ton olarak kaydedildi.

YURT İÇİ PETROL SATIŞLARI ARTTI

Yurt içindeki toplam petrol ürünü satışları ise temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,19 artarak 3 milyon 434 bin 434 tona ulaştı.

Benzin türleri satışları yüzde 10,42 artışla 616 bin 717 ton olurken, motorin türleri satışları yüzde 6,87 yükselerek 2 milyon 667 bin 109 tona çıktı.

Toplam ihrakiye satışları da yüzde 4,60 artarak 1 milyon 39 bin 421 ton oldu. Havacılık yakıtları satışları yüzde 2,21, denizcilik yakıtları satışları yüzde 4,57 ve motorin türleri satışları yüzde 43,04 arttı.