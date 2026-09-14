İhracatta temmuz ayında toparlanma sinyali! Miktar endeksi yüzde 2,7 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Temmuz ayı Dış Ticaret Endekslerini yayımladı. Buna göre; İhracat birim değer endeksi %8,2 arttı

İhracat birim değer endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %8,2 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %6,5 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %10,0 arttı, yakıtlarda %39,4 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %6,1 arttı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ %4,9 AZALDI

İhracat miktar endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %4,9 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %2,9 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %6,4 arttı, yakıtlarda %30,2 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %4,2 azaldı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ %12,8 ARTTI

İthalat birim değer endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %12,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %3,3 azaldı, yakıtlarda %23,7 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %11,6 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %9,1 arttı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ %6,9 AZALDI

İthalat miktar endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6,9 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %24,4 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %11,3 arttı, yakıtlarda %8,6 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %7,7 azaldı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ %2,7 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2026 Haziran ayında 139,6 iken 2026 Temmuz ayında %2,7 oranında artarak 143,3 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2025 yılı Temmuz ayında 149,4 iken 2026 yılı Temmuz ayında %4,9 oranında azalarak 142,1 oldu.