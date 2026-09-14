    Apara Ekonomi İhracatta temmuz ayında toparlanma sinyali! Miktar endeksi yüzde 2,7 arttı
    Giriş Tarihi: 14.09.2026 13:56

    İhracatta temmuz ayında toparlanma sinyali! Miktar endeksi yüzde 2,7 arttı

    İhracatta temmuz ayında toparlanma sinyali! Miktar endeksi yüzde 2,7 arttı
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    Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) temmuz ayı dış ticaret endekslerine göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi aylık bazda yüzde 2,7 artarak 143,3’e yükseldi. İhracat birim değer endeksi de yıllık bazda yüzde 8,2 arttı. İşte detaylar...

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Temmuz ayı Dış Ticaret Endekslerini yayımladı. Buna göre; İhracat birim değer endeksi %8,2 arttı

    İhracat birim değer endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %8,2 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %6,5 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %10,0 arttı, yakıtlarda %39,4 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %6,1 arttı.

    İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ %4,9 AZALDI

    İhracat miktar endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %4,9 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %2,9 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %6,4 arttı, yakıtlarda %30,2 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %4,2 azaldı.

    İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ %12,8 ARTTI

    İthalat birim değer endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %12,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %3,3 azaldı, yakıtlarda %23,7 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %11,6 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %9,1 arttı.

    İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ %6,9 AZALDI

    İthalat miktar endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6,9 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %24,4 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %11,3 arttı, yakıtlarda %8,6 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %7,7 azaldı.

    MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ %2,7 ARTTI

    Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2026 Haziran ayında 139,6 iken 2026 Temmuz ayında %2,7 oranında artarak 143,3 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2025 yılı Temmuz ayında 149,4 iken 2026 yılı Temmuz ayında %4,9 oranında azalarak 142,1 oldu.