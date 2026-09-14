Gümüşte sert düşüş sonrası UBS’den yeni tahmin

Gümüş fiyatları dalgalı geçen haftanın ardından yeni haftaya 63,86 dolar seviyesinden başladı. Gümüşün gram fiyatı ise 100,12 TL'den işlem görüyor.

Değerli metal cuma günü yüzde 1,64 yükselerek ons başına 64,48 dolara ulaşsa da bu yükseliş, önceki gün yaşanan kayıpları telafi etmeye yetmedi. Böylece gümüş fiyatları haftalık bazda yüzde 2,6 geriledi.

Fiyatlardaki oynaklığa rağmen UBS, gümüşe yönelik beklentilerinde değişikliğe gitmedi. Banka, ons gümüşün Aralık 2026'da 70 dolara yükselmesini bekliyor.

UBS'nin tahminine göre gümüş fiyatı Mart ve Haziran 2027'de 75 dolara, Eylül 2027'de ise 80 dolara ulaşacak.

Bankanın yıl sonu için belirlediği 70 dolarlık hedef mevcut seviyenin yaklaşık yüzde 8,6 üzerinde bulunurken, Eylül 2027 hedefi olan 80 dolar mevcut fiyata kıyasla yaklaşık yüzde 24'lük yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

GÖZLER FED'İN FAİZ KARARINDA

Gümüşün kısa vadeli yönü açısından piyasaların odağında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 15-16 Eylül tarihlerindeki toplantısı bulunuyor.

UBS, Fed'in 25 baz puanlık faiz artışı yapmasını beklerken, değerli metaller açısından asıl önemli unsurun kararın ardından verilecek mesajlar olacağını değerlendiriyor.

UBS'ye göre piyasaların Fed kararını ve toplantı sonrası basın toplantısındaki açıklamaları şahin ya da güvercin olarak yorumlaması, gümüşün seyri üzerinde belirleyici olacak.

Banka, temel senaryosunda Fed'in dolara geniş çaplı ve güçlü destek sağlayacak ölçüde şahin bir faiz artışı yapmasını beklemiyor.

Doların belirgin bir güçlenme göstermemesi de gümüş fiyatlarının yeniden yükseliş eğilimine girmesini destekleyebilecek faktörler arasında gösteriliyor.