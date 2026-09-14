Gram, çeyrek, tam ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

Ons altın fiyatları, üç haftalık düşüşün ardından 4 bin 300 dolar civarında tutundu. Petrol fiyatları ve faiz oranlarına yönelik beklentiler fiyatlanmalarda etkili oldu. Gram altın Kapalı Çarşı'da kaç TL oldu? İşte çeyrek, gram, tam ve Cumhuriyet altını fiyatları…

ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR

Suudi Arabistan, insansız hava aracı saldırıları sonrasında Hürmüz Boğazı'nı bypass etmek için kullanılan önemli bir boru hattını kapattı. Gelişme petrol fiyatları yukarı yönlü hareket etmesine neden oldu.

Petrol fiyatlarının yükselmesinin ardından enflasyonist baskı arttı. Faiz oranlarına ilişkin endişeler de yeniden yükselişe geçti. Piyasalar şu anda Fed'in Çarşamba günü politika faizini 25 baz puan artırma olasılığını yaklaşık %86 olarak fiyatlıyor.

Cuma günü açıklanan veriler, ABD tüketici enflasyonunun Ağustos ayında Temmuz ayıyla aynı seviyede ve tahminlerle uyumlu olarak %3,4'te sabit kaldığını, aylık TÜFE'nin ise üç ayın en güçlü artışıyla %0,4 yükseldiğini gösterdi.

İran savaşı toptan enerji maliyetlerini yükseltirken, ABD üretici fiyatları da Ağustos ayında hızlandı; işgücü piyasası verileri ise istihdamda devam eden bir direnç olduğunu gösterdi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ:6.757,47

SATIŞ:6.758,30

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ:10.968,00

SATIŞ:11.040,00

TAM ALTIN

ALIŞ:43.722,00

SATIŞ:44.003,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ:44.900,00

SATIŞ:45.600,00