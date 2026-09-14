Fed faiz kararı öncesi kritik beklenti: Goldman Sachs ve J.P. Morgan faiz artışı öngörüyor

Goldman Sachs ve J.P. Morgan, ABD'de son dönemde açıklanan güçlü enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta gerçekleştireceği toplantıda faiz artırmasını bekliyor.

Enflasyonist baskıların beklenenden daha kalıcı olabileceğine ilişkin işaretler, fiyat artışlarının ek bir para politikası sıkılaştırmasına gerek kalmadan kontrol altına alınacağı beklentilerini zayıflattı.

ABD'de tüketici ve üretici fiyatlarının ağustosta tahminlerin üzerinde yükselmesi ve Orta Doğu'da yeniden tırmanan gerilim nedeniyle petrol fiyatlarının 100 doların üzerine çıkması, Wall Street bankalarının Fed'e ilişkin beklentilerini daha şahin bir noktaya taşıdı.

Goldman Sachs, cuma günü yayımladığı değerlendirmede önceki faizlerin sabit kalacağı tahminini değiştirerek Fed'in 15-16 Eylül'deki toplantısında 25 baz puanlık faiz artışına gideceğini öngördü. J.P. Morgan ise eylül ve aralık toplantılarının her ikisinde de 25 baz puanlık artış bekliyor.

Son enflasyon verileri, aylar süren yavaşlamanın ardından ABD'de fiyat artışlarının Fed'in yüzde 2'lik hedefi doğrultusunda ilerlemesinin sekteye uğrayabileceği endişesini yeniden gündeme getirdi.

Goldman Sachs ekonomisti David Mericle, Fed'in faiz kararında sürpriz bir adım atmaya istekli olmayacağını belirtirken, J.P. Morgan ekonomistleri de benzer şekilde şahin bir görünüm ortaya koydu.

Michael Feroli liderliğindeki ekip, yükselen tahvil getirileri ve enerji fiyatları ile güçlü enflasyon verilerinin faiz artışını hâlâ masada tuttuğuna dikkat çekti.

Fed'in bundan sonraki faiz adımlarına ilişkin beklentiler bu hafta yakından izlenecek; para politikası yapıcıları toplantılarını çarşamba günü tamamlayacak. Yatırımcıların gündeminde ayrıca Japonya Merkez Bankası'nın para politikasına ilişkin vereceği sinyaller bulunuyor.