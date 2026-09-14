Bitcoin’de yükselişin önünde iki kritik risk

Bitcoin haftaya sınırlı yükselişle başlarken, Orta Doğu'daki çatışmaların petrol arzını tehdit etmesi ve enflasyon baskısını artırabileceği endişesi risk iştahını zayıflatıyor.

Piyasaların odağında ise Fed başta olmak üzere bu hafta karar açıklayacak büyük merkez bankaları bulunuyor.

Pazartesi günü TSİ 09.09 itibarıyla yüzde 0,8 yükselen Bitcoin, 77.760,7 dolar seviyesinde işlem gördü.

Kripto para piyasasının genelinde de hafif değer kazanımları görülürken, fiyatların son dönemdeki zirvelerin altında dar bir bantta hareket ettiği izlendi.