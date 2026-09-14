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    Giriş Tarihi: 14.09.2026 13:58

    Bitcoin'de yükselişin önünde iki kritik risk

    Bitcoin’de yükselişin önünde iki kritik risk
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    Bitcoin, geçen haftaki yüzde 3'e yakın düşüşün ardından yeni haftaya sınırlı bir toparlanmayla başladı. Ancak Orta Doğu'daki gerilimin petrol fiyatlarını yukarı taşıması ve merkez bankalarının faiz politikalarına ilişkin beklentilerin sertleşmesi, kripto piyasasında temkinli görünümün korunmasına neden oluyor. İşte detaylar...

    Bitcoin haftaya sınırlı yükselişle başlarken, Orta Doğu'daki çatışmaların petrol arzını tehdit etmesi ve enflasyon baskısını artırabileceği endişesi risk iştahını zayıflatıyor.

    Piyasaların odağında ise Fed başta olmak üzere bu hafta karar açıklayacak büyük merkez bankaları bulunuyor.

    Pazartesi günü TSİ 09.09 itibarıyla yüzde 0,8 yükselen Bitcoin, 77.760,7 dolar seviyesinde işlem gördü.

    Kripto para piyasasının genelinde de hafif değer kazanımları görülürken, fiyatların son dönemdeki zirvelerin altında dar bir bantta hareket ettiği izlendi.