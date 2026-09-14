Bakır fiyatları geriledi

Londra Metal Borsası'nda (LME) vadeli bakır kontratları, haziran ayından bu yana ilk haftalık düşüşün ardından yeni haftaya da gerilemeyle başladı. Kontratlarda kayıp yüzde 0,7'ye kadar ulaştı.

ABD'de beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon verileri, yatırımcıların Fed'in faiz artışına gideceği yönündeki beklentilerini güçlendirdi. Güçlenen dolar ve riskli varlıklara yönelik baskı da bakır başta olmak üzere temel metal fiyatlarında düşüşe neden oldu.

PİYASALARDA FED TOPLANTISI BEKLENİYOR

Yatırımcılar, cuma günü açıklanan enflasyon verilerinin ardından bu hafta gerçekleştirilecek Fed toplantısında faiz artışı ihtimalini daha yüksek fiyatlamaya başladı. Bununla birlikte, merkez bankası üzerindeki siyasi baskılara ilişkin belirsizliklerin sürdüğü belirtiliyor.

Bakır piyasasında spot fiyat ile üç aylık vadeli kontratlar arasındaki fark da yakından takip ediliyor. Spot bakır için üç aylık vadeli kontratlara göre ödenen prim, önceki haftalarda önemli ölçüde daralmasına rağmen pazartesi günü ton başına 1 dolar seviyesinde kaldı. Bu durum, piyasadaki arz sıkışıklığının hafiflediğine işaret etti.

ANALİSTLER BAKIRDA DALGALI SEYİR BEKLİYOR

Sucden Financial analistleri, spekülatif uzun pozisyonların azalmasına karşın kısa vadeli arz sıkışıklığının da hafiflemesi nedeniyle bakır fiyatlarının bir süre mevcut seviyeler çevresinde dalgalanabileceğini değerlendirdi.

Analistler, daha güçlü dip alımlarının yeniden başlaması veya yeni bir makroekonomik ya da temel gelişmenin piyasalarda yönü netleştirmesi halinde fiyat hareketinin belirginleşebileceğine dikkati çekti.

Bakır geçen hafta rekor seviyeyi gördü

Bakır fiyatları, ABD'nin rafine bakıra gümrük vergisi uygulayacağı beklentisiyle geçen hafta rekor seviyeye yükselmişti.

Veri merkezleri ve yenilenebilir enerji sektörlerinde kablo üretiminde kullanılan bakıra yönelik talep beklentilerindeki iyimserlik ile önemli madenlerde yaşanan arz sorunları da fiyatlardaki yükselişi destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

DİĞER METALLERDE DE DÜŞÜŞ GÖRÜLDÜ

Singapur saatiyle 13.58 itibarıyla LME'de bakır, ton başına yüzde 0,5 düşüşle 14 bin 173 dolardan işlem gördü.

Aynı saatlerde çinko yüzde 1,3 değer kaybederken alüminyum fiyatında değişiklik yaşanmadı. Demir cevheri ise üst üste dördüncü seansta geriledi ve ton başına yüzde 0,5 düşüşle 96,90 dolara indi.