TÜİK: Toplam ciro temmuzda arttı

TÜİK, Temmuz 2026 dönemine ilişkin ciro endeksleri ile ticaret satış hacim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2026 yılı Temmuz ayında yıllık yüzde 30,2 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2026 yılı Temmuz ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 31,5 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 35,8 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 27,7 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 34,5 arttı.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2026 yılı Temmuz ayında aylık yüzde 1,7 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2026 yılı Temmuz ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 3 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 9,2 arttı, ticaret ciro endeksi aynı kaldı, hizmet ciro endeksi yüzde 2,5 arttı.

TİCARET SATIŞ HACMİ YILLIK YÜZDE 0,6 AZALDI

Ticaret satış hacmi 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 9,8 azaldı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 4,2 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 10,4 arttı. Ticaret satış hacmi 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,5 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,9 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 4,5 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 0,2 arttı.

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