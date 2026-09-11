TCMB: Cari işlemler hesabında 36 milyon dolar fazla verildi

Merkez Bankası (TCMB) Temmuz 2026 dönemine ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı.

Buna göre; temmuz ayında cari işlemler hesabı 36 milyon dolar fazla kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 4 milyar 972 milyon dolar fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı temmuz ayında 5 milyar 579 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yıllıklandırılmış verilere göre temmuz ayında cari açık yaklaşık 40,7 milyar dolar olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 77,2 milyar dolar açık verdi.

Aynı dönemde hizmetler dengesi 63,5 milyar dolar fazla verirken, birincil gelir dengesi 25,2 milyar dolar, ikincil gelir dengesi ise 1,9 milyar dolar açık verdi. Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler temmuz ayında 8 milyar 228 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.