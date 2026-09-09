Temmuz ayı inşaat maliyet endeksi belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Temmuz ayı İnşaat Maliyet Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre; İnşaat maliyet endeksi yıllık %28,33 arttı, aylık %1,15 arttı.

İnşaat maliyet endeksi, 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,15 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %28,33 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %1,28 arttı, işçilik endeksi %0,92 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %27,13 arttı, işçilik endeksi %30,51 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK %28,37 ARTTI, AYLIK %1,08 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre %1,08 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %28,37 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %1,21 arttı, işçilik endeksi %0,86 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %27,34 arttı, işçilik endeksi %30,19 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK %28,19 ARTTI, AYLIK %1,38 ARTTI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre %1,38 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %28,19 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %1,49 arttı, işçilik endeksi %1,15 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %26,50 arttı, işçilik endeksi %31,65 arttı.