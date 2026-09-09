İran’dan ABD yaptırımlarına karşı yeni hamle: Dış ticarette kripto dönemi

ABD'nin İran ekonomisine yönelik yaptırımları ağırlaşırken Tahran, küresel finans sisteminin dışında kalan ticaretini sürdürebilmek için alternatif ödeme yöntemlerine yöneliyor.

Bu kapsamda Bitcoin ve Tether gibi kripto varlıkların dış ticarette kullanımının önünü açan yeni adımlar atılıyor.

İran Merkez Bankası, ihracatçıların elde ettikleri dövizleri ülkeye getirmesine ilişkin bazı kuralları gevşetirken şirketlerin geleneksel bankacılık kanallarına ihtiyaç duymadan sınır ötesi işlem yapabilmesine daha fazla alan tanıyor.

Savaş ortamı, ABD yaptırımları ve uluslararası bankacılık bağlantılarının giderek daralması, İran'ı daha esnek finansal araçlar aramaya itiyor.

Kripto varlıklar da bu süreçte yalnızca bir yatırım aracı olmaktan çıkarak alternatif bir dış ticaret ve ödeme mekanizması olarak öne çıkıyor.

İRAN'IN ÖNÜNDE 100 MİLYAR DOLARI AŞAN DÖVİZ SORUNU VAR

Tahran yönetiminin çözmeye çalıştığı en önemli sorunlardan biri, ihracat yoluyla elde edildiği halde ülkenin resmî döviz sistemine geri dönmeyen kaynaklar.

İranlı yetkililerin açıklamalarına göre ülkeye henüz dönmeyen ya da hesabı kapatılmamış ihracat gelirlerinin toplamı 100 milyar doların üzerine çıkmış durumda.

Söz konusu tutarın önemli bir bölümünün petrol ve enerji sektöründeki büyük kamu şirketleriyle bağlantılı olduğu belirtiliyor. Ekonomik baskının yoğunlaştığı bir dönemde Tahran, bu kaynakların farklı yöntemlerle yeniden ülke ekonomisine kazandırılmasını hedefliyor.

Kripto varlıklara yönelik yeni yaklaşımın arkasındaki temel nedenlerden biri de bu döviz sıkışıklığı. Dolar ve euro üzerinden işlem yapmanın zorlaştığı bir ortamda dijital varlıklar, geleneksel bankalar arasındaki uzun ödeme zincirinin bazı aşamalarını devre dışı bırakabilecek alternatif bir kanal oluşturuyor.

WASHİNGTON KRİPTO BAĞLANTILARINI DA MERCEK ALTINA ALDI

İran'ın kripto varlıklara yönelmesi ABD'nin dikkatinden kaçmıyor. Washington, İran'ın dijital varlıkları yaptırımları aşmak amacıyla kullanmasını yakından izliyor.

ABD, İran'daki bazı büyük kripto platformlarını finansal yaptırım mekanizmasının kapsamına alırken, bu kuruluşlarla işlem yapan yabancı kişi ve finans kuruluşlarının da yaptırım riskiyle karşılaşabileceği uyarısında bulunuyor.

Temmuz ayında İran Merkez Bankası ile ilişkilendirilen dört kripto adresinin ABD yaptırım listesine alınması da bu politikanın önemli örneklerinden biri oldu. Bu adreslerle bağlantılı yaklaşık 131 milyon dolarlık Tether bakiyesinin dondurulması, İran'ın kripto piyasasındaki hareket alanının sınırsız olmadığını gösterdi.

KRİPTO İRAN İÇİN FIRSAT OLDUĞU KADAR RİSK DE TAŞIYOR

İran açısından kripto kullanımının artması, dolar merkezli finans sistemine olan bağımlılığı azaltma potansiyeli taşıyor. Ancak aynı zamanda yeni riskleri de beraberinde getiriyor.

Özellikle dolar karşısında değerini sabit tutmak üzere tasarlanan Tether gibi varlıklarda ihraççı şirketlerin belirli adreslerdeki varlıkları dondurabilmesi, Tahran'ın alternatif finans stratejisi açısından önemli bir kırılganlık oluşturuyor.

Dolayısıyla İran'ın kriptoya yönelmesi, ABD yaptırımlarının etkisini azaltabilecek yeni bir kanal açarken Washington'ın müdahale edebileceği farklı bir alanın ortaya çıkmasına da neden oluyor.

KRİPTO GELENEKSEL FİNANS SİSTEMİNİN YERİNİ ALABİLİR Mİ?

İran'ın dış ticaret hacmi dikkate alındığında Bitcoin veya Tether'in geleneksel finans sisteminin tamamının yerini alması kısa vadede gerçekçi görünmüyor.

Petrol, enerji ve sanayi gibi yüksek hacimli sektörlerde likidite, işlem hacmi, karşı taraf riski ve işlemlerin izlenebilirliği önemli sorunlar yaratıyor.

Bununla birlikte kripto varlıkların küçük ve orta ölçekli ticari işlemlerde, alternatif ödeme zincirlerinde ve yaptırım altındaki şirketlerin para transferlerinde daha fazla kullanılabilmesi mümkün.

İran'ın önemli bir Bitcoin madenciliği kapasitesine sahip olması da ülkeye geleneksel ihracat gelirlerinden bağımsız şekilde dijital varlık elde etme imkânı sağlıyor.

Bu gelişmeler, kripto piyasalarının yaptırım uygulanan ülkeler açısından yalnızca alternatif bir yatırım alanı olmaktan çıkarak dış ticaret altyapısının tamamlayıcı unsurlarından biri haline geldiğine işaret ediyor.

ABD-İRAN FİNANS SAVAŞINDA YENİ CEPHE: KRİPTO

Washington'ın İran'a yönelik stratejisinin merkezinde petrol gelirlerinden bankacılık bağlantılarına kadar ülkenin uluslararası finansmana erişebildiği kanalları daraltmak bulunuyor.

Tahran ise buna karşılık Çin yuanı, takas ticareti, alternatif ödeme sistemleri ve kripto varlıklar üzerinden yeni yollar oluşturmaya çalışıyor.

Bu nedenle ABD ile İran arasındaki ekonomik mücadele artık yalnızca bankalar, petrol tankerleri ve banka hesapları üzerinden yürümüyor. Kripto para platformları ve dijital cüzdanlar da finansal savaşın yeni hedefleri arasında yer alıyor.

KRİPTO HAMLESİ YAPTIRIMLARIN ETKİSİNİ DEĞİŞTİREBİLİR

İran'ın kripto kullanımını daha fazla serbestleştirmesi ve şirketlerin dijital varlıklarla dış ticaret yapmasını kolaylaştırması halinde ABD yaptırımlarının etkinliği konusunda yeni bir tartışma başlayabilir.

Ancak Washington'ın kripto platformlarına, cüzdanlara ve dijital varlık akışlarına yönelik baskıyı artırması da mümkün.

Sonuçta İran'ın kripto hamlesi yalnızca bir ödeme yöntemi değişikliği değil, ABD merkezli finans sistemine karşı geliştirilen daha geniş bir alternatif arayışının parçası haline geliyor. Bu mücadelenin nasıl şekilleneceği, kripto varlıkların küresel yaptırım mekanizması karşısındaki rolünü de belirleyebilir.



