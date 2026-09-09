Bitcoin’de satış baskısı güçleniyor

Bitcoin'de son yükselişin ardından satış baskısı belirginleşirken, kısa vadeli göstergeler piyasada temkinli bir görünüm ortaya koyuyor.

Bitcoin 78 bin 419 dolar seviyesinde işlem görürken günlük grafikte yükseliş eğilimini destekleyen teknik yapı büyük ölçüde korunuyor. Ancak daha kısa vadeli grafiklerde satıcıların ağırlık kazandığı görülüyor.

Kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte yüzde 4,1 düşerek satışların piyasanın geneline yayıldığını gösterdi. Bitcoin'in toplam piyasa değerindeki payı ise yaklaşık yüzde 59 seviyesinde kaldı.

Teknik değerlendirmede, alternatif kripto paralardaki satışların Bitcoin'e kıyasla daha sert gerçekleştiği belirtiliyor.

GÜNLÜK GRAFİKTE YÜKSELİŞ GÖRÜNÜMÜ KORUNUYOR

Bitcoin'in günlük grafiğinde kısa vadeli fiyat hareketlerine daha fazla ağırlık veren üstel hareketli ortalamaların üzerinde bulunması olumlu görünümü destekliyor.

20 günlük üstel hareketli ortalama 76 bin 905 dolar, 50 günlük ortalama 72 bin 309 dolar ve 200 günlük ortalama ise 72 bin 389 dolar seviyesinde bulunuyor.

Fiyatın söz konusu ortalamaların üzerinde kalması, ana yükseliş görünümünün devam ettiğine işaret ediyor. Alım ve satım momentumunu ölçen Göreli Güç Endeksi (RSI) ise 59,98 seviyesinde bulunuyor.

RSI'ın nötr bölgenin üzerinde olması piyasadaki pozitif görünümün tamamen ortadan kalkmadığını gösteriyor.

Buna karşın MACD göstergesindeki aşağı yönlü sinyal dikkat çekiyor. MACD histogramının eksi 397,29 seviyesine gerilemesi, yükseliş momentumunun önceki döneme göre zayıfladığını ortaya koyuyor.

KISA VADEDE SATICILARIN AĞIRLIĞI ARTTI

Bir saatlik grafikte Bitcoin fiyatının 20, 50 ve 200 dönemlik üstel hareketli ortalamaların altında seyretmesi kısa vadeli görünümdeki zayıflığı ortaya koyuyor.

Bu zaman diliminde RSI 33,86 seviyesine gerileyerek aşırı satım bölgesine yaklaştı. MACD'nin negatif bölgede bulunması da satış baskısının sürdüğünü gösteriyor.

15 dakikalık grafikte RSI 34,34 seviyesinde bulunurken MACD göstergesindeki negatif görünümün daha da belirginleşmesi, çok kısa vadede satıcıların kontrolü elinde tuttuğuna işaret ediyor.

Teknik değerlendirmede, son yükselişten kazanç sağlayan yatırımcıların kâr realizasyonu amacıyla satışa geçmiş olabileceği ifade ediliyor.

BİTCOİN İÇİN 79 BİN 182 DOLAR KRİTİK DİRENÇ

Bitcoin'de yeniden güç kazanılması açısından ilk olarak 78 bin 722 dolardaki günlük pivot seviyesi takip ediliyor.

Fiyatın bu seviyenin üzerine çıkmasının ardından 79 bin 182 dolardaki ilk direncin aşılması, toparlanma hareketinin güç kazanması açısından önem taşıyor.

Bollinger bantları da piyasanın henüz net bir yön belirlemediğine işaret ediyor. Bitcoin'in orta banda yakın hareket ettiği görülürken orta bant 78 bin 436 dolar, üst bant 81 bin 733 dolar ve alt bant 75 bin 140 dolar seviyesinde bulunuyor.

Yükseliş sonrasında fiyatın orta bant çevresinde hareket etmesi, alıcı ve satıcıların kısa vadede birbirine karşı üstünlük kurmakta zorlandığını gösteriyor.

DÜŞÜŞTE 77 BİN 959 DOLAR İLK DESTEK

Satış baskısının devam etmesi halinde Bitcoin için ilk önemli destek 77 bin 959 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu seviyenin aşağı yönlü kırılması durumunda 76 bin 905 dolardaki 20 günlük üstel hareketli ortalama daha kritik hale gelecek.

Günlük kapanışın 20 günlük ortalamanın altında gerçekleşmesi, mevcut yükseliş trendinin zayıfladığına yönelik önemli bir sinyal oluşturabilir. Satışların derinleşmesi halinde ise 50 ve 200 günlük hareketli ortalamaların bulunduğu yaklaşık 72 bin 300 dolarlık bölge takip edilecek.

PİYASA İYİMSERLİĞİ İLE TEKNİK GÖSTERGELER AYRIŞIYOR

Bitcoin'de dikkat çeken bir diğer unsur ise yatırımcı duyarlılığı ile kısa vadeli fiyat göstergeleri arasındaki farklılık. Korku ve Açgözlülük Endeksi 69 seviyesinde bulunarak açgözlülük bölgesine işaret ediyor.

Bu tablo, kısa vadeli teknik göstergelerdeki zayıflamaya rağmen yatırımcıların genel olarak iyimserliğini koruduğunu gösteriyor. Teknik değerlendirmeye göre beklentiler ile fiyat hareketleri arasındaki ayrışmanın hızlı bir fiyat hareketiyle ortadan kalkması mümkün. Ancak bu hareketin yatırımcıların beklediği yönde gerçekleşeceğinin garantisi bulunmuyor.

BİTCOİN'DE OYNAKLIK YÜKSEK SEYREDİYOR

Fiyat hareketlerinin ne kadar sertleşebileceğini gösteren Ortalama Gerçek Aralık (ATR) değeri günlük grafikte yaklaşık 2 bin 230 dolar, saatlik grafikte ise 280 dolar seviyesinde bulunuyor.

Bu göstergeler, piyasada alıcıların veya satıcıların belirgin biçimde üstünlük sağlaması halinde Bitcoin fiyatında güçlü dalgalanmaların yaşanabileceğine işaret ediyor. Bu nedenle önümüzdeki süreçte 79 bin 182 dolarlık direnç ile 76 bin 905 dolarlık destek bölgesi arasındaki hareket, kısa vadeli yön açısından yakından izlenecek.



