Altında üç günlük düşüş sonrası kritik viraj

Altının ons fiyatı 9 Eylül sabahında 4.350 dolar seviyesinde işlem görüyor. Değerli metal, son üç seansta yaklaşık yüzde 2,6 gerilerken yatırımcıların odağında satış baskısının devam edip etmeyeceği bulunuyor.

Ancak altındaki hareketi yalnızca son üç gündeki kayıplarla değerlendirmek yeterli değil. Önümüzdeki iki günde açıklanacak gelişmeler, kısa vadeli fiyatlamanın yönünü önemli ölçüde değiştirebilir.

BUGÜN PİYASADA VERİ TRAFİĞİNDEN ÇOK BEKLENTİLER ETKİLİ OLACAK

ABD'de bugün altın fiyatlarını tek başına sert biçimde değiştirebilecek önemli bir enflasyon verisi bulunmuyor. Bu nedenle yatırımcıların gözü petrol fiyatları, ABD tahvil faizleri, doların seyri ve Orta Doğu'daki gelişmelerde olacak.

Piyasanın asıl takip ettiği konu ise üç günlük satışın ardından yeni satıcıların devreye girip girmeyeceği. Bu açıdan 9 Eylül seansı, yarın başlayacak yoğun veri trafiği öncesinde bir denge arayışı olarak öne çıkıyor.

ALTINDA 4.350 DOLAR SEVİYESİ KRİTİK

Ons altında 4.350 dolar bölgesi, kısa vadeli görünüm açısından önemli bir eşik konumunda. Fiyatların bu seviyenin altında kalıcı olması, satış baskısının henüz sona ermediğine yönelik beklentileri güçlendirebilir.

Buna karşılık bu bölgeden gelecek güçlü bir tepki, üç günlük düşüşün ardından kısa vadeli alıcıların yeniden piyasaya dönmesini sağlayabilir.

4.350 DOLAR KIRILIRSA GÖZLER 4.300'E ÇEVRİLECEK

4.350 dolar desteğinin kaybedilmesi halinde piyasada bir sonraki önemli bölgenin 4.300 dolar olması bekleniyor. Bu seviye, son dönemdeki teknik değerlendirmelerde daha güçlü bir destek alanı olarak izleniyor.

4.300 doların da aşağı yönlü kırılması, mevcut hareketin sıradan bir düzeltmeden daha geniş bir satış dalgasına dönüşebileceği endişesini artırabilir. Böyle bir durumda aşağı yönlü hareketin hız kazanması gündeme gelebilir.

ALTINDA YÜKSELİŞ İÇİN 4.400 DOLAR AŞILMALI

Öte yandan birkaç dolarlık yükseliş, tek başına satış trendinin sona erdiğini göstermeyecek. Kısa vadeli görünümün belirgin şekilde iyileşmesi için öncelikle 4.400 dolar seviyesinin aşılması gerekiyor.

Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 4.450 dolar bölgesi yeniden hedef haline gelebilir. Ancak 4.400-4.450 dolar bandının altında kalan hareketlerin şimdilik bir tepki yükselişi olarak değerlendirilmesi mümkün.

PETROL FİYATLARI ALTIN ÜZERİNDE BASKI OLUŞTURUYOR

Jeopolitik risklerin arttığı dönemlerde altının güvenli liman özelliği nedeniyle değer kazanması beklenir. Ancak son günlerde bu ilişki beklendiği kadar güçlü çalışmıyor.

Bunun temel nedenlerinden biri petrol fiyatlarının 100 dolar seviyesine yaklaşması. Enerji maliyetlerindeki yükseliş, ABD'de enflasyonun yeniden hız kazanabileceği endişesini artırıyor. Bu durum da Fed'in para politikasına ilişkin beklentilerin daha sıkı bir görünüm kazanmasına yol açıyor.

Dolayısıyla Orta Doğu'daki gerilim altın açısından iki farklı sonuç doğuruyor: Güvenli liman talebi fiyatları desteklerken, petrol üzerinden oluşan enflasyon ve faiz baskısı altını aşağı çekiyor.

Şu aşamada ikinci etkinin daha güçlü olduğu görülüyor. Doların görece zayıf seyrettiği dönemlerde dahi altının yükselmekte zorlanması da satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.

HANGİ GELİŞMELER ALTINDAKİ DÜŞÜŞÜ HIZLANDIRABİLİR?

Petrol fiyatlarının yüksek seviyelerde kalması, ABD tahvil faizlerinin yükselmesi ve Fed'in faiz artırabileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesi halinde altındaki satış baskısı gün içinde yeniden artabilir.

Özellikle 4.350 doların aşağı kırılması, bu senaryonun güçlenmesine neden olabilir. Böyle bir tabloda yatırımcıların bir sonraki önemli sınaması 4.300 dolar seviyesi olacak.

ALTINDA TEPKİ YÜKSELİŞİ İHTİMALİ DE MASADA

Satış baskısına rağmen yukarı yönlü bir tepki ihtimali tamamen ortadan kalkmış değil. Üç günlük düşüşün ardından satıcıların güç kaybetmesi, tahvil faizlerinin geri çekilmesi veya jeopolitik risklerin güvenli liman talebini yeniden artırması halinde altında tepki alımları görülebilir.

Ancak daha güçlü bir dönüş için yine 4.400 doların üzerinde fiyatlama gerekiyor. 4.450 doların aşılması ise satış baskısının belirgin biçimde zayıfladığına dair daha güçlü bir sinyal oluşturabilir.

ALTININ YÖNÜNÜ YARIN ABD ÜFE VERİSİ BELİRLEYEBİLİR

Altın açısından haftanın en önemli gelişmelerinden biri 10 Eylül Perşembe günü saat 15.30'da açıklanacak ABD ağustos ayı üretici fiyatları verisi olacak.

Piyasalar özellikle yükselen enerji maliyetlerinin üretici fiyatlarına ne ölçüde yansıdığını izleyecek. Verinin beklentilerden belirgin biçimde ayrılması, Fed'e ilişkin faiz beklentilerinde hızlı bir değişime neden olabilir.

GÜÇLÜ ÜFE ALTIN İÇİN BASKI YARATABİLİR

ABD üretici fiyatlarının beklentilerin üzerinde gelmesi, petrol kaynaklı enflasyon endişelerini artırabilir. Böyle bir durumda Fed'in faiz artırabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi mümkün.

Tahvil faizlerinde buna paralel bir yükseliş yaşanması halinde altın üzerindeki baskı da artabilir. Bu senaryoda 4.300 dolar desteğinin yeniden test edilmesi gündeme gelebilir.

ZAYIF VERİ ALTINDA TEPKİYİ GÜÇLENDİREBİLİR

Bunun tersine, üretici fiyatlarının beklentilerin altında kalması piyasada farklı bir fiyatlama yaratabilir. Fed'in faiz artırımı konusunda daha temkinli davranabileceği beklentisi güçlenirse ABD tahvil faizleri gerileyebilir.

Faiz baskısının azalması, altının yeniden 4.400 doların üzerine çıkmasını kolaylaştırabilir. Bu nedenle yarın açıklanacak ÜFE verisi yalnızca günlük hareket açısından değil, haftanın geri kalanındaki yön açısından da kritik önem taşıyor.

CUMA GÜNÜ GÖZLER BU KEZ TÜFE'DE OLACAK

Piyasanın veri trafiği ÜFE ile sona ermeyecek. 11 Eylül Cuma günü ABD tüketici enflasyonu verisi açıklanacak.

Fed toplantısı öncesinde yakından takip edilen göstergelerden biri olan TÜFE'nin ÜFE ile aynı yönde gelmesi, altın fiyatlarındaki mevcut hareketi güçlendirebilir.

ÜFE ve TÜFE'nin beklentilerin üzerinde gelmesi halinde satış baskısının kalıcılaşma ihtimali artarken, iki verinin de zayıf kalması durumunda altının son üç gündeki kayıplarının bir bölümünü geri alması mümkün olabilir.

UZUN VADEDE ALTINI DESTEKLEYEN FAKTÖRLER DEVAM EDİYOR

Kısa vadeli görünüm zayıf olsa da altının uzun vadeli hikâyesi tamamen değişmiş değil. Merkez bankalarının altın alımları sürerken, küresel yatırımcıların güvenli liman talebi de varlığını koruyor.

Dünya Altın Konseyi verilerine göre merkez bankaları temmuz ayında net 23 ton altın aldı. Yılın ilk yedi ayında bildirilen toplam alım ise yaklaşık 130 ton seviyesine ulaştı.

Bu tablo, kısa vadeli faiz baskısına rağmen uzun vadede altına yönelik talebin sürdüğünü gösteriyor.

GOLDMAN SACHS'TAN DİKKAT ÇEKEN ALTIN BEKLENTİSİ

Kısa vadede Fed ve faiz beklentileri nedeniyle baskı altında kalan altın için uzun vadeli beklentiler ise daha farklı bir tablo ortaya koyuyor.

Goldman Sachs Global Investment Research, altın için 12 aylık getiri beklentisini yüzde 26,4 olarak açıkladı. Bu oran, kurumun karşılaştırdığı büyük varlık sınıfları arasında altını en yüksek potansiyel getirili yatırım aracı konumuna taşıdı.

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER HANGİLERİ?

9 Eylül itibarıyla görünümde kısa vadeli satış baskısı tamamen ortadan kalkmış değil. 4.350 dolar ilk önemli eşik olarak öne çıkarken, bu seviyenin altında 4.300 dolar kritik destek konumunda bulunuyor.

Yukarı yönlü harekette ise ilk önemli hedef 4.400 dolar. Bu seviyenin aşılması halinde 4.450 dolar gündeme gelebilir.

Yarın açıklanacak ABD ÜFE verisi bu teknik görünümü kısa sürede değiştirebilir. Beklentilerin altında bir enflasyon verisi altındaki tepki yükselişini destekleyebilecekken, güçlü bir veri satış dalgasının yeni bir ayağını başlatabilir.

Türkiye'deki yatırımcı açısından ise ons altının yanında dolar/TL kuru da belirleyici olacak. Bu nedenle ons altındaki hareket gram altına aynı ölçüde yansımayabilir. Kurun yönü, gram altında olası kayıpları sınırlayabileceği gibi yükselişleri de güçlendirebilir.

9 EYLÜL GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN: 6 bin 827 TL

ÇEYREK ALTIN: 11 bin 162 TL

YARIM ALTIN: 22 bin 324 TL

CUMHURİYET ALTINI: 46 bin 23 TL

ONS ALTIN: 4 bin 380 dolar