Petrol yeniden yükselişte! Brent kritik 98 dolar seviyesini aştı

Brent petrolün kasım vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,5 artarak 98,47 dolara çıktı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ekim vadeli varili 93,87 dolardan işlem gördü.

PETROLDE ORTA DOĞU GERİLİMİ BASKISI

Dün 98,06 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı günü 97 dolardan tamamladı. Yeni işlem gününde ise fiyatlar yeniden yükselişe geçti.

Petrol fiyatlarındaki hareketlilikte ABD-İran geriliminin Orta Doğu'daki arz güvenliğine ilişkin endişeleri artırması ve Hürmüz Boğazı'ndaki petrol taşımacılığının yavaşlaması etkili oldu.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD'nin İran'a yönelik ablukasına karşılık Basra Körfezi genelinde ve çevresinde bir "yasak bölge" oluşturacaklarını söyledi. Rızai ayrıca Tahran'ın bölgedeki ABD güçlerine yönelik "operasyonel yaklaşımının köklü biçimde değiştirildiğini" belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı'nda güvenli denizcilik rotası belirlenmesine ilişkin anlaşmayı nihai hale getirme aşamasında olduğunu açıkladı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da ABD'nin İran'a ait petrol tankerlerini hedef alması halinde bölgedeki Amerikan petrol ve doğal gaz şirketlerini hedef alacakları uyarısında bulundu.

SUUDİ ARABİSTAN'DAKİ SALDIRILAR ARZ KAYGISINI ARTIRDI

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, ülkenin güneyindeki bazı enerji tesislerinin hedef alındığını ve bazı bölgelerde yangın çıktığını duyurdu.

Suudi Aramco'nun Cizan'daki tesislerinin yeniden hedef alınması da petrol arzına ilişkin endişeleri artırdı. Kızıldeniz kıyısında, Yemen sınırına yakın konumda bulunan Cizan Rafinerisi'nin günlük yaklaşık 400 bin varil petrol işleme kapasitesi bulunuyor.

Rafineriye temmuz ayında düzenlenen saldırının ardından petrol sevkiyatlarının belirgin şekilde gerilediği, ağustos ayında ise rafineriden ihracat yapılmadığı belirtiliyor.

PETROL FİYATI TAHMİNLERİ YUKARI REVİZE EDİLİYOR

Çatışmaların uzaması ve enerji altyapısının yanı sıra bölgedeki deniz taşımacılığının da hedef alınması ihtimali, petrol arzında daha büyük kesintiler yaşanabileceği endişesini güçlendiriyor.

Analistler, Orta Doğu'daki krizin 2027'ye kadar uzayabileceği öngörüsüyle petrol fiyatlarına ilişkin tahminlerini yukarı yönlü revize etmeye başladı.

Piyasalarda, savaş öncesindeki petrol sevkiyat seviyelerine tam dönüşün 2027'nin ilk çeyreğinin sonları veya ikinci çeyreğinin başlarından önce gerçekleşmesinin beklenmediği değerlendiriliyor.

Brent petrolde teknik açıdan 98,55 dolar direnç, 97,28 dolar ise destek bölgesi olarak izleniyor.