Küresel piyasalarda temkinli hava! Gözler ABD enflasyonunda

Küresel piyasalar, Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin yanı sıra Japonya ve Çin'den gelen makroekonomik verilerin etkisiyle karışık bir seyir izliyor. Hürmüz Boğazı'nda güvenli deniz taşımacılığına ilişkin anlaşmada sona yaklaşılması piyasalarda iyimserlik yaratırken, bölgedeki gelişmelerin enerji fiyatları üzerindeki etkisi sürüyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI VE PETROL FİYATLARI İZLENİYOR

Dünya enerji tedarikinin önemli geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda güvenli gemi trafiğinin sağlanmasına yönelik anlaşmada son aşamaya gelindiği belirtiliyor.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran ve Umman'ın boğazda güvenli denizcilik rotası belirlenmesine ilişkin anlaşmayı nihai hale getirme aşamasında olduğunu söyledi.

Buna karşın bölgede geçmiş dönemlerde de görüldüğü üzere iyimser havanın kısa sürede değişebileceği ihtimali, yatırımcıların nihai anlaşma sağlanana kadar temkinli hareket etmesine neden oluyor.

Suudi Arabistan merkezli petrol şirketi Saudi Aramco'nun Cizan'daki petrol tesislerinin vurulduğu yönündeki gelişmelerin ardından petrol fiyatlarının yükselmesi de dikkat çekti.

Analistler, enerji maliyetlerinin gerilememesi nedeniyle enflasyon risklerinin sürdüğünü belirterek küresel merkez bankalarının şahin tutumlarını koruyabileceğini ifade ediyor.

GÖZLER ABD ENFLASYON VERİSİNDE

Piyasalarda ABD'de cuma günü açıklanacak enflasyon verisinin önemi arttı. Analistler, verinin beklentiler doğrultusunda gerçekleşip gerçekleşmemesine bağlı olarak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika adımlarına ilişkin beklentilerde oynaklık yaşanabileceğini belirtiyor.

ABD Başkanı Donald Trump da Kanada ile ilgili açıklamalarıyla gündeme geldi. Trump, Kanadalı uçak üreticisi Bombardier'in ürünlerinin artık ABD'de satılmayacağını belirterek Kanada'yı Amerikan şirketlerinin ülkedeki faaliyetlerini engellemekle suçladı.

Trump, şirketin gelirlerinin yüzde 50'den fazlasının ABD'den geldiğini ve ürünlerinin yeterince iyi olmadığını öne sürerek, "Artık Bombardier ürünleri ABD'de satılmayacak." ifadesini kullandı.

Trump ayrıca sosyal medya üzerinden Kanada, Meksika ve Grönland'ın da aralarında bulunduğu çevre bölgeleri "ABD toprağı" olarak gösteren bir harita paylaştı.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ise Trump'ın paylaşımına tepki gösterdi. Sheinbaum, Meksika'nın "özgür, bağımsız ve egemen" bir ülke olduğunu belirterek, "hiçbir yabancı ülkenin himayesi altında olmadığını ve olmayacağını" ifade etti.

YAPAY ZEKA TEKNOLOJİ HİSSELERİNİ DESTEKLİYOR

Jeopolitik risklerin yarattığı baskıya karşın yapay zeka alanındaki olumlu gelişmeler piyasalardaki risk iştahını desteklemeyi sürdürüyor.

OpenAI'ın şimdiye kadarki en gelişmiş ve akıllı yapay zeka modeli olarak duyurduğu GPT-6 Astra'nın ardından diğer yapay zeka geliştiricilerinin yatırımlarını artıracağı beklentisi, yarı iletken sektöründe talebin artacağı öngörülerini güçlendirdi.

Bu beklenti, teknoloji hisselerine yönelik risk iştahının canlı kalmasına katkı sağladı.

ALTIN YÖNÜNÜ YUKARI ÇEVİRDİ

Enerji arzına ilişkin endişelerin tamamen ortadan kalkmaması petrol fiyatlar��nın güçlü kalmasına neden oldu.

Kasım vadeli Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 0,8 artışla 97 dolara yükselirken, yeni günde yüzde 0,6 artışla 97,6 dolar seviyesinde işlem görüyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,78 seviyesinde yatay seyrini koruyor. Dolar endeksi ise Hürmüz Boğazı'na ilişkin olası anlaşma ve Japon yenindeki değerlenmenin etkisiyle önceki günkü düşüşün ardından önceki kapanışına yakın seyrediyor.

Doların görece zayıflaması ve tahvil faizlerindeki yükselişin sınırlanmasıyla altının alternatif maliyeti azalırken, ons altın yüzde 0,7 artışla 4 bin 434 dolara yükseldi.

New York borsası İşçi Bayramı nedeniyle dün kapalı kalmasının ardından bugün yeniden işlemlere başlayacak. ABD'de endeks vadeli kontratlar ise güne karışık başladı.

AVRUPA BORSALARINDA KARIŞIK SEYİR

Avrupa borsalarında dün karışık bir görünüm hakimdi. ABD-İran geriliminin enerji fiyatları üzerindeki etkileri yatırımcıların gündeminde kalmaya devam etti.

Avro Bölgesi ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,6 büyüdü. Bölgede yatırımcı güven endeksi ise eylülde yükselişini beşinci aya taşıyarak Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Almanya'da sanayi üretimi temmuz ayında piyasa beklentilerinin aksine yüzde 1,1 geriledi.

AB Komisyonu da Grönland'da dijital bağlantı, temiz enerji ve kritik ham madde alanlarını desteklemek amacıyla 200 milyon avroluk yatırım paketini duyurdu.

Kapanışta İngiltere'de FTSE 100 yüzde 0,08 ve Almanya'da DAX 40 yüzde 0,15 geriledi. İtalya'da FTSE MIB 30 yüzde 0,25, Fransa'da CAC 40 yüzde 0,33 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar ise güne pozitif başladı.

ASYA PİYASALARINDA JAPONYA VE ÇİN VERİLERİ ÖNE ÇIKTI

Asya piyasalarında yapay zekaya yönelik iyimserliğin yanı sıra bölgeden gelen makroekonomik veriler ve dolar/yen paritesindeki hareketler etkili oluyor.

Japonya ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1,4 büyüyerek öncü tahminlerin üzerinde performans gösterdi. Ülkede cari işlemler dengesi temmuz ayında yaklaşık 2,99 trilyon yen, yani yaklaşık 19,5 milyar dolar fazla verdi.

Japonya'daki büyüme ve reel ücretlerdeki artış, Japonya Merkez Bankası'na yönelik sıkılaşma beklentilerini destekledi.

Çin'in ağustos ayı dış ticaret fazlası ise piyasa beklentileriyle uyumlu şekilde 119,09 milyar dolar oldu. Ülkenin ihracatı yıllık bazda yüzde 25, aylık bazda yüzde 28,2 arttı.

Dolar/yen paritesi de 152,89'a gerileyerek 18 Şubat'tan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Analistler, yenin dolar karşısında değer kazanmasının dolar endeksindeki gevşemeye katkı sağladığını belirtti.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 yüzde 0,1, Güney Kore'de Kospi yüzde 1,8 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 yükseldi. Hong Kong'da Hang Seng ise yüzde 0,5 geriledi.

BIST 100 YÜZDE 0,99 YÜKSELDİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün alış ağırlıklı bir seyir izledi. Endeks günü yüzde 0,99 değer kazanarak 14.151,59 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat da akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,20 yükseldi.

Dolar/TL dün 48,4320 seviyesinden kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 48,4560 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yurt içinde yarın veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Almanya'nın dış ticaret dengesinin takip edileceğini belirtiyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.400 puan direnç, 14.000 ve 13.900 puan destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.