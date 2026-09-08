    Apara Ekonomi Borsada jeopolitik risk baskısı! Endeks 14 bin puanda
    Giriş Tarihi: 08.09.2026 13:55 Son Güncelleme: 08.09.2026 15:12

    Borsada jeopolitik risk baskısı! Endeks 14 bin puanda

    Borsada jeopolitik risk baskısı! Endeks 14 bin puanda
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    BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,35 değer kaybederek 14.102,43 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 105,2 milyar lira olurken, bankacılık endeksi yükseldi, bilişim endeksi ise en fazla değer kaybeden sektör oldu.

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında satış ağırlıklı bir seyir izledi. Saat 13.00 itibarıyla endeks önceki kapanışa göre 49,15 puan azalarak 14.102,43 puana geriledi.

    İŞLEM HACMİ 105,2 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

    Günün ilk yarısında BIST 100 endeksinde toplam işlem hacmi 105,2 milyar lira olarak gerçekleşti.

    Sektör endekslerinde bankacılık yüzde 0,73 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,44 geriledi.

    Sektörler arasında günün ilk yarısında en fazla kazandıran yüzde 1,48 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu. En fazla kaybettiren sektör ise yüzde 2,54 düşüşle bilişim olarak kayıtlara geçti.

    JEOPOLİTİK RİSKLER PİYASALARI BASKILIYOR

    Orta Doğu'daki jeopolitik riskler ve petrol fiyatlarındaki yükseliş, küresel piyasalarda risk algısının artmasına neden oluyor.

    Yatırımcıların jeopolitik gelişmeler ile enerji fiyatlarındaki hareketleri yakından takip ettiği belirtilirken, bu gelişmelerin küresel piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde etkili olduğu görülüyor.

    Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu belirtti.

    Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 13.900 puan destek, 14.300 ve 14.400 puan direnç seviyeleri olarak öne çıkıyor.