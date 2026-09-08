Altın yeniden yükselişte

Gram altın, dün yüzde 0,53 değer kaybederek 6 bin 860 liradan tamamladığı günün ardından yeni işlem gününe yükselişle başladı. Saat 09.20 itibarıyla gram altın 6 bin 874 liradan işlem görürken, çeyrek altın 11 bin 233 lira, Cumhuriyet altını ise 44 bin 726 liradan satılıyor.

ONS ALTINDA TOPARLANMA

Doların görece zayıflaması ve ABD tahvil faizlerindeki yükselişin hız kesmesi, altının ons fiyatını destekledi.

Altının onsu saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,2 değer kazanarak 4 bin 414 dolardan alıcı buluyor.

Gram altın da ons altındaki hareketin yanı sıra dolar/TL'deki fiyatlamaların etkisiyle yükseliş kaydetti.

HÜRMÜZ BOĞAZI VE PETROL FİYATLARI İZLENİYOR

Piyasalarda Hürmüz Boğazı'nda güvenli gemi trafiğinin sağlanmasına yönelik anlaşmaya ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.

Anlaşmanın tamamlanmasına yönelik olumlu açıklamalara karşın bölgede iyimser havanın kısa sürede değişebileceği ihtimali, yatırımcıların nihai bir anlaşmaya kadar temkinli hareket etmesine neden oluyor.

Saudi Aramco'nun Cizan'daki petrol tesislerinin vurulduğu yönündeki gelişmelerin ardından petrol fiyatlarının yükselmesi de enerji piyasasındaki arz endişelerini gündemde tutuyor.

Analistler, enerji maliyetlerinin gerilememesi nedeniyle enflasyon risklerinin devam ettiğini belirterek küresel merkez bankalarının şahin tutumlarını sürdürebileceğini ifade ediyor.

GÖZLER ABD ENFLASYON VERİSİNDE

Altın piyasasında haftanın en önemli gündemlerinden biri ABD'de cuma günü açıklanacak enflasyon verisi olacak.

Analistler, enflasyon verisinin beklentiler doğrultusunda gerçekleşip gerçekleşmemesine bağlı olarak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin beklentilerde oynaklık yaşanabileceğini belirtiyor.

Günün geri kalanında ise yurt içi ve yurt dışında veri gündeminin sakin olması bekleniyor.