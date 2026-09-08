Altın için gaza basıldı, tonlarca satın aldılar

Çin Merkez Bankası (PBOC), altın fiyatlarının tarihi zirveler gördüğü ve sert dalgalanmalar yaşadığı 2026 yılında rezervlerini artırmaya devam ediyor. PBOC, ağustosta 650 bin troy ons altın alarak temmuzdaki alım miktarını da aştı ve kendi aylık alım rekorunu yeniledi.

KESİNTİSİZ ALTIN ALIMI 22 AYA ULAŞTI

Çin Devlet Döviz Yönetimi İdaresi (SAFE) verilerine göre PBOC, ağustos ayında rezervlerine 650 bin troy ons altın ekledi. Böylece Çin'in kesintisiz altın alım serisi 22 aya çıkarak kayıtlardaki en uzun döneme ulaştı.

PBOC, temmuz ayında 640 bin ons altın almış ve Ekim 2023'ten bu yana en yüksek aylık alımını gerçekleştirmişti. Ağustostaki 650 bin ons alımla temmuzdaki seviye de geride bırakıldı.

ÇİN'İN ALTIN REZERVİ 2 BİN 386,6 TONA ÇIKTI

Son alımlarla Çin'in resmi altın rezervleri temmuzdaki 76,08 milyon onstan ağustosta 76,73 milyon onsa yükseldi. Bu miktar yaklaşık 2 bin 386,6 ton altına karşılık geliyor.

Çin'in altın rezervlerinin parasal değeri de aynı dönemde 306,35 milyar dolardan 350,08 milyar dolara çıktı. Böylece rezervlerin değeri bir ayda 43,7 milyar dolar arttı.

Ancak söz konusu artışın büyük bölümünün yeni altın alımlarından değil, ağustos ayında altın fiyatlarında yaşanan yükselişten kaynaklandığı belirtildi.

ÇİN YÜKSEK FİYATLARA RAĞMEN ALTIN TOPLUYOR

Pekin'in 22 aydır kesintisiz şekilde altın alması, rezerv politikasında kısa vadeli fiyat hareketlerinden ziyade uzun vadeli çeşitlendirme stratejisinin öne çıktığına işaret ediyor.

Altın fiyatları 2026'da önce ons başına 5 bin 500 doların üzerine çıkarak rekor kırdı, ardından yüzde 30'luk sert bir düzeltmeyle 4 bin doların altına geriledi. Çin ise fiyatların hem yükseldiği hem de düştüğü dönemlerde rezervlerini artırmayı sürdürdü.

Guoxin Futures Baş Analisti Gu Fengda, Çin'in altın biriktirmesini kısa vadeli bir yatırım hamlesinden ziyade "son derece stratejik ve ileriye dönük bir rezerv kullanımı" olarak değerlendirdi.

MERKEZ BANKALARININ ALTIN İLGİSİ ARTIYOR

Çin'in altın alımları, küresel merkez bankalarındaki rezerv çeşitlendirme eğiliminin de bir parçası olarak öne çıkıyor.

IMF verilerine göre doların dünya merkez bankalarının döviz rezervlerindeki payı 2000 yılında yüzde 72 seviyesindeyken bugün yaklaşık yüzde 57'ye gerilemiş durumda.

Dünya Altın Konseyi'nin 2026 Merkez Bankası Altın Rezervleri Anketi de merkez bankalarının altına yönelik ilgisinin sürdüğünü gösteriyor. Ankete katılan merkez bankalarının yüzde 89'u küresel resmi altın rezervlerinin önümüzdeki 12 ayda artacağını düşünüyor.

Kendi kurumunun altın rezervlerini artırmasını bekleyen merkez bankalarının oranı ise yüzde 45'e yükselerek anket tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı.

Merkez bankalarının altın talebinde rezerv çeşitlendirmesinin yanı sıra jeopolitik riskler, yaptırımlara karşı korunma ve diğer ülkelerin para politikalarına bağımlılığı azaltma arayışı da etkili oluyor.

GÖZLER EYLÜL REZERVLERİNDE

Çin'in altın alım serisinin devam edip etmeyeceği, SAFE'in eylül ayına ilişkin rezerv verilerini açıklamasıyla belli olacak.

Ekim başında açıklanması beklenen veriler, Pekin'in 22 aylık kesintisiz altın alım serisini sürdürüp sürdürmediğine ilişkin yeni gösterge olacak.