Ağustosta en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları verilerini açıkladı. Buna göre ağustosta aylık en yüksek reel getiri, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,17, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,93 ile külçe altında gerçekleşti.

AĞUSTOSTA ALTIN ZİRVEDE

Ağustos ayında Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından DİBS yüzde 0,66, euro yüzde 0,61 ve mevduat faizi yüzde 0,33 oranında reel getiri sağladı.

Aynı dönemde dolar yüzde 0,86, BIST 100 endeksi ise yüzde 1,83 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise DİBS yüzde 1,38, euro yüzde 1,34 ve mevduat faizi yüzde 1,05 oranında reel getiri sağladı. Dolar yüzde 0,15, BIST 100 endeksi ise yüzde 1,13 oranında reel kayıp yaşattı.

ÜÇ AYLIK DÖNEMDE DİBS ÖNE ÇIKTI

Üç aylık değerlendirmede en yüksek reel getiri DİBS'te gerçekleşti.

DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,46, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4,77 reel getiri sağladı.

Bu dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,15, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,98 oranlarıyla yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

ALTI AYLIK TABLODA MEVDUAT FAİZİ İLK SIRADA

Altı aylık değerlendirmeye göre mevduat faizi (brüt), Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,19, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,87 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.

Aynı dönemde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 19,35, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18,01 oranlarında reel kayıpla yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

YILLIK GETİRİDE DE ALTIN ZİRVEDE

Finansal yatırım araçları yıllık bazda değerlendirildiğinde ise külçe altın yeniden ilk sırada yer aldı.

Külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 19,73, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 16,49 oranında reel getiri sağladı.

Yıllık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 4,21, mevduat faizi (brüt) yüzde 3,35 oranında yatırımcısına reel getiri sundu. Buna karşılık BIST 100 endeksi yüzde 0,20, dolar yüzde 8,36 ve euro yüzde 8,68 oranlarında reel kayıp yaşattı.

TÜFE ile indirgendiğinde ise DİBS yüzde 1,39 ve mevduat faizi yüzde 0,56 reel getiri sağlarken, BIST 100 endeksi yüzde 2,90, dolar yüzde 10,84 ve euro yüzde 11,16 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.