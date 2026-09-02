Rusya, tahıl ihracat vergisini 2026 sonuna kadar sıfırladı

Rusya, Ukrayna'nın Karadeniz ve Azak Denizi'ndeki liman ve ticari gemilere yönelik saldırılarının ihracat rotalarında ciddi aksamalara yol açması üzerine buğday, arpa ve mısırda uygulanan değişken ihracat vergisini yıl sonuna kadar askıya aldı.

Rusya Ekonomi Bakanlığı, çarşamba günü yaptığı açıklamada, tahıl ürünlerine yönelik ihracat vergilerinin 31 Aralık 2026'ya kadar sıfır seviyesinde tutulacağını bildirdi. Bakanlık, kararın temel gerekçesini ise "lojistiği yeniden yapılandırma ihtiyacı" olarak açıkladı.

Uygulama kapsamında buğday, arpa ve mısır ihracatındaki değişken vergi sıfırlanırken, ayçiçek yağı ihracat vergisinin de ağustos ayındaki seviyelerde sabit tutulacağı belirtildi.

UKRAYNA SALDIRILARI İHRACAT ROTALARINI ETKİLEDİ

Dünya buğday ihracatının dörtte birinden fazlasını gerçekleştiren Rusya ve Ukrayna, son dönemde Karadeniz'deki ticari gemiler ve limanlara yönelik saldırıları artırdı. Ukrayna'nın Azak Denizi'ndeki Rus limanlarını da hedef alması, bölgedeki tahıl ticaretinin işleyişini daha da zorlaştırdı.

Saldırılar, küresel buğday piyasasında da sert fiyat hareketlerine neden oldu. Buğday vadeli işlem fiyatları son üç yılın en yüksek seviyelerine çıkarken, küresel gıda arzına ilişkin endişeler arttı.

Rusya açısından ise saldırılar, çiftçilerin yeni sezon ürünlerini hasat ettiği dönemde ülkenin tahıl ihracatındaki en önemli rotalardan biri olan Karadeniz güzergâhında ciddi sorunlara yol açtı.

RUSYA'NIN BUĞDAY İHRACATINDA SERT DÜŞÜŞ

Yaşanan lojistik sorunlar Rusya'nın buğday ihracat rakamlarına da yansıdı. Rusya, ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yarıdan daha az buğday ihraç etti.

Tarım piyasaları araştırma şirketi SovEcon ise Rusya'nın eylül ayı buğday ihracatının 2010'dan bu yana aynı ay için görülen en düşük seviyeye gerilemesini bekliyor.

Moskova'nın ihracat vergisini sıfırlama kararıyla, sevkiyatlarda yaşanan aksaklıkların ve yeniden şekillenen lojistik rotaların Rus tahıl ihracatı üzerindeki baskısının hafifletilmesi hedefleniyor.