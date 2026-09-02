Hürmüz gerilimi petrol fiyatlarını tırmandırdı

ABD ile İran arasında yeniden tırmanan çatışmaların petrol sevkiyatlarını sekteye uğratabileceğine ilişkin endişeler, küresel petrol piyasasında arz kaygılarını artırdı.

Brent petrolün varil fiyatı gün içinde 96,18 dolara kadar yükselirken, son işlemlerde 95,48 dolar seviyesinde seyrediyor.

ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırıları ve İran'ın Hürmüz Boğazı çevresindeki askeri ve ticari hedeflere yönelik hamleleri, petrol piyasasında arz güvenliğine ilişkin endişeleri yeniden gündemin ilk sırasına taşıdı.

Küresel petrol ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda tanker hareketliliğinin belirgin şekilde yavaşlaması da fiyatlardaki yükselişi destekledi.

Brent petrolün kasım vadeli kontratı önceki işlemlerde yüzde 1,6 yükselerek 96,18 doları test etti. Batı Teksas tipi ham petrolün (WTI) varil fiyatı da 91,65 dolara kadar çıktı.

Her iki petrol göstergesi, bir önceki seansta yaklaşık yüzde 5 yükselerek son beş haftanın en yüksek seviyelerine ulaşmıştı.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAN TANKER GEÇİŞLERİ AZALDI

Kpler'ın öncü verilerine göre, pazartesi günü Hürmüz Boğazı'ndan sadece beş emtia gemisi geçiş yaptı.

Boğazı kullanan ve Suudi Arabistan petrolü taşıdığı belirtilen iki süpertankerin kimliği henüz belirlenemeyen mühimmatlarla vurulduğuna ilişkin haberler de piyasadaki arz endişelerini güçlendirdi.

Söz konusu tankerlerin her birinin Suudi Arabistan'daki Juaymah terminalinden yaklaşık 2 milyon varil ham petrol taşıdığı bildirildi.

İran'ın petrol ihracatında da önemli bir gerileme görülüyor. Reuters verilerine göre, İran'ın ağustos ayında günlük ham petrol yüklemeleri mart ayında yaklaşık 2 milyon varil seviyesindeyken, ağustosta 220 bin-255 bin varil aralığına geriledi.

ABD PETROL STOKLARINDAKİ DÜŞÜŞ DE FİYATLARI DESTEKLEDİ

Petrol fiyatlarındaki yükselişte ABD'deki ham petrol stoklarına ilişkin veriler de etkili oldu. Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından açıklanan öncü verilere göre, ABD'nin ham petrol stokları geçen hafta 2,6 milyon varil azaldı.

Piyasaların odağında şimdi ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) açıklayacağı resmi stok verileri bulunuyor. Resmi veriler, ABD'deki arz görünümü ve petrol fiyatlarının kısa vadeli seyri açısından yakından takip edilecek.